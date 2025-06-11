Среда, 11 Июня 2025 17:28

АрмИнфо. Америабанк, лидер на рынке ипотечного кредитования, примет участие в международной выставке недвижимости и строительства TOON EXPO, инициированной компанией Big Projects, которая впервые пройдет в Москве 27-29 июня.

В павильоне Америабанка посетители выставки откроют для себя возможности приобретения недвижимости в Армении посредством ипотеки в соответствии со своими предпочтениями и требованиями. Предложения будут доступны не только резидентам Армении в Ереване или регионах, но и нашим соотечественникам из диаспоры, а также всем, кто заинтересован в приобретении недвижимости в Армении.

«Наше участие в выставке TOON EXPO в Москве строится на убеждении, что связь с нашими соотечественниками из диаспоры должна быть реальной, живой и конструктивной. Мы хотим выслушать их и понять, как мы можем поддержать их на пути к приобретению собственного дома или инвестиционной недвижимости на родине. В Москве у нас будет практическая возможность напрямую пообщаться с нашими клиентами, определить их потребности и адаптировать наши решения соответствующим образом. Армения может и должна стать более привлекательной для инвестиций, и такие платформы могут обеспечить значительный прогресс в этом направлении», – отмечает Ваграм Геворкян, руководитель трайба долгосрочного банкинга Америабанка.

В ходе трехдневной выставки посетители смогут на месте ознакомиться с ипотечными предложениями Америабанка и, при желании, сразу подать онлайн-заявку на кредит. Америабанк предлагает ипотечные кредиты специально для наших соотечественников в диаспоре, которые могут подать онлайн-заявку на приобретение, ремонт или строительство недвижимости в любом уголке Армении, независимо от страны проживания или местонахождения.

Для рассмотрения кредита не обязательно иметь зарегистрированный доход или постоянный адрес в Армении: учитывается доход клиента, полученный за рубежом, а кредит утверждается без комиссий за выдачу и обслуживание.

Во время выставки Америабанк и компании-застройщики, с которыми он сотрудничает, представят специальные предложения, включающие наиболее выгодные ставки на представленную недвижимость. Более того, при первоначальном взносе в размере 40% кредит будет предоставлен без оценки кредитоспособности.

«Мы всегда ценили долгосрочные партнерские отношения с компаниями-застройщиками, с которыми мы сотрудничаем. На этот раз мы снова рядом с ними и вместе представляем совместно разработанные выгодные предложения специально для наших соотечественников из диаспоры», – отмечает Лиана Агаян, руководитель продукта ипотечного кредитования Америабанка.

Нашим соотечественникам из диаспоры кредит может быть предоставлен в драмах, долларах США или евро на срок от 60 до 360 месяцев. Условия и подробности кредита доступны на официальном сайте Америабанка.

В рамках выставки посетителям также будет представлена экосистема недвижимости myhome.am, с помощью которой можно оформить ипотеку в Армении всего за 5 минут, купить и арендовать недвижимость, ознакомиться с предложениями о продаже объектов недвижимости за рубежом, получать предложения на льготных условиях от организаций-партнеров и многое другое.

Выставка TOON EXPO пройдет в выставочном центре «Тимирязев» в Москве с 27 по 29 июня.

ЗАО «Америабанк»

Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением Армении и играет важную роль в экономике страны. В рамках стратегии цифровой трансформации Банк внедряет и постоянно совершенствует уникальные для рынка продукты, услуги и инновационные платформы, призванные удовлетворить финансовые и нефинансовые потребности клиентов.

Являясь динамично развивающейся финтех-средой, Америабанк предлагает комплексные решения для улучшения качества жизни.