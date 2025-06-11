Среда, 11 Июня 2025 13:52

АрмИнфо. Совет по защите прав арцахцев намерен продолжить свои акции протеста, в рамках которых будут обсуждаться не только социальные проблемы, но и вопросы коллективного возвращения арцахцев, судьбы армянских военнопленных и другие важные темы. Об этом 11 июня на пресс- конференции в Ереване заявил член Совета по защите прав арцахцев, новоназначенный госминистр Нагорного Карабаха Нжде Искандарян.

По его словам, Совет сохраняет неизменную позицию по всем вопросам, касающихся как социальных проблем, так и защиты прав арцахцев. "Совет продолжит поднимать все эти вопросы до тех пор, пока не будут достигнуты реальные результаты", - заверил Искандарян.

В свою очередь член Совета Апрес Маргарян добавил, что в связи с тем, что текущие результаты переговоров с правительством Армении пока что не удовлетворительны, 23 июня Совет по защите прав арцахцев объявит о втором этапе своей борьбы, в рамках которого будут представлены следующие шаги.

До указанной даты Совет планирует проводить беседы с арцахцами, включая представителей тех объединений, которые поддерживают повестку Совета. Маргарян отметил, что в этот период также состоятся обсуждения с арцахцами, проживающими в других областях Армении, чтобы понять, с какими трудностями они сталкиваются. На основе всех этих переговоров Совет объявит о дальнейших действиях.

При этом он выразил убеждение, что добиться реальных результатов по всем вопросам возможно только при условии достижения широкого единства не только вокруг социальных проблем, но и других вопросов защиты прав арцахцев.

Напомним, что ранее Совет по защите прав арцахцев представил итоги встречи экспертной рабочей группы Совета с представителями правительства Армении. Итогом этой встречи стало частичное или полное принятие правительством Армении некоторых предложений экспертной группы. Кроме того, в правительстве заявили, что будет создана межведомственная комиссия, которая займется изучением индивидуальных случаев заявителей, подавших запрос на участие в жилищной программе, но не получивших статус бенефициара. При этом в Совете предупредили, что если в ближайшее время переговоры по ключевым вопросам не увенчаются успехом, то обсуждения с правительством Армении будут прекращены.