Среда, 11 Июня 2025 11:58

АрмИнфо.Министерство окружающей среды РА представило своим международным партнерам информацию о действиях Азербайджана в заповедных зонах Армении, часть которых оказались оккупированными. Об этом 11 июня в Национальном Собрании РА в ходе слушаний о выполнении государственного бюджета страны 2024 года заявил министр окружающей среды РА Акоп Симидян.

Он отметил, что ведомством проведены исследования о действиях азербайджанских войск в районе заповедника "Шикаох". "Но должен отметить, что исследования проведены не только по заповедным зонам Сюникской области, но и Вайоц-Дзорской области. Просто проблема упирается в то, что эти действия напрямую связаны с вопросом, связанном с безопасностью, и выходят за рамки полномочий Министерства окружающей среды", - сказал министр, указав на отрицательное влияние проводимых Баку инженерных работ на окружающую среду. Тем не менее, ведомство продолжает осуществлять в заповедных зонах необходимые природоохранные мероприятия.

Отвечая на вопрос о проблеме жителей приграничных с Азербайджаном районов, которые подвергаются экопатрулями штрафам за вырубку деревьев в лесных массивах, Симидян заметил, что этот вопрос регулируется действующим законодательством. Экологические патрули отслеживают случаи массовых вырубок и применяют к нарушителям соответствующие меры воздействия.

Ранее сообщалось, что азербайджанцы вырубили около 60 гектаров леса на оккупированной территории заповедника "Шикаох" в Сюникской области Армении для строительства позиций, инженерных сооружений и прокладки дорог. Вторжение азербайджанских вооружённых сил с юго-восточной части заповедника "Шикаох" стало очевидным в 2023 году, когда для занятия высот на армянской стороне границы были вырублены нижние склоны. С августа 2023 года на спутниковых изображениях уже видны следы вырубки и новые дороги в более высоко расположенных участках юго- восточной части заповедника и вдоль границы.