Среда, 11 Июня 2025 11:24

АрмИнфо. Гражданское объединение "HayaQue" выступило с инициативой по созданию общенационального общественного органа по защите Армянской Апостольской церкви.

В заявлении, распространенном объединением, действия премьер-министра РА Никола Пашиняна, направленные на демонтаж иерархического строя Армянской церкви, не только подрывают конституционный строй Республики Армения, но и нарушают основные религиозные свободы миллионов армян, проживающих в Армении и в диаспоре, оскорбляя их религиозные чувства.

"Пашинян не имеет права выступать от имени Республики Армения с инициативой изменения иерархического строя Армянской церкви, это является массовым нарушением прав человека, свободы совести и преступлением. Объединение "АйаКве", усматривая в призывах Пашиняна риски провокаций и проявления насилия в отношении Первопрестольного Эчмиадзина, инициировало вопрос о создании органа, в задачу которого будет входить проведение предупреждающих действий на территории Первопрестольного Эчмиадзина в случае возможных провокаций. Для защиты законных прав и религиозных свобод ААЦ и миллионов ее последователей необходима масштабная и многосторонняя общественная деятельность. Мы предлагаем начать консультации с единой повесткой дня: создать общенациональный общественный орган по защите религиозных свобод и ААЦ, задачей которого станет пресечение деятельности Пашиняна, направленной на нарушение свободы совести и уничтожение Армянской церкви, а также предотвращение возможных гражданских конфликтов", - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне премьер- министр Армении Никол Пашинян выступил с инициативой по созданию координационной группы для смещения Католикоса всех армян, который, по словам премьера, нарушил обет безбрачия. 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.