Среда, 11 Июня 2025 11:22

АрмИнфо. В условиях нынешних вызовов, стоящих перед нашей страной, наш призыв должен заключаться в уверенном и твердом сохранении единства в нашей национальной жизни.

С таким посланием выступил Католикос всех армян Гарегин II в ночь на 11 июня, по прибытии в аэропорт "Звартноц", где его встретили тысячи граждан. Его Святейшество отметил, что такое количество людей, встретивших его, является ответом на недопустимые высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Армянской Апостольской Церкви (ААЦ).

Гарегин II при этом подчеркнул, что все трудности необходимо преодолевать, избегая лишних эмоций и протестов. "Будьте тверды в своей вере. Мы ценим ваше отношение к церкви, и это обязывает нас, священнослужителей, с еще большей ответственностью осуществлять нашу миссию. В эти тяжелые времена наш призыв должен заключаться в том, чтобы уверенно и твердо сохранить единство ", - заявил Католикос.

В этой связи Его Святейшество указал на недопустимость осуществления действий, которые могут угрожать национальному единству армянского народа. "Мы верим, что совместными усилиями мы сможем противостоять всем трудностям и с оптимизмом, надеждой и верой построить основу будущего для нас и наших детей", - резюмировал Гарегин II.

В связи с нападками на ААЦ с заявлением выступило также Национальное объединение езидов "Синджар". В нем, в частности, отмечается, что нападение на институт церкви недопустимо не только для армян, но и для всех национальных и религиозных меньшинств, проживающих в Армении, поскольку оно направлено против стабильности, ценностей и разнообразия государства.

"Национальное объединение езидов "Синджар" с глубокой обеспокоенностью следит за развернувшейся в последние недели кампанией, направленной против Святой Армянской Апостольской Церкви и Католикоса Всех Армян Гарегина II. Мы осуждаем политическое нападение, организованное властями Армении на Католикоса и Церковь",

- отмечается в сообщении.

Отметим, что уже на протяжении нескольких дней Никол Пашинян не перестает подвергать нападкам Армянскую Апостольскую Церковь (ААЦ). Сначала, на заседании правительства, он сравнил армянские церкви с чуланами. Затем последовали его заявления в социальных сетях, где армянский премьер использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера, Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози".

Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала, Пашинян ранее призвал к "действенным шагам", которые приведут к смене Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для "освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина" и урегулирования организационных вопросов по проведению новых выборов Католикоса. Пашинян уточнил, что членами Координационной группы могут стать последователи ААЦ. При этом, первых 10 членов Координационной группы премьер-министр собирается выбрать сам.