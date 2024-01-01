|На проведение мониторинга за загрязненностью воздуха необходимы 14 станций для покрытия всей территории Армении - Симидян
|Армения представила международным партнерам действия Азербайджана в заповедных зонах страны - министр
|Объединение "HayaQue" предлагает создать общенациональный орган по защите ААЦ
|Католикос: в эти трудные для страны времена мы должны сохранить единство в нашей национальной жизни
|ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" запускает сезонную электричку Ереван- Севан-Шоржа
|Анна Акопян в сентябре отправится в Китай на учебу
|Союз армян России выражает поддержку Армянской Апостольской церкви
|Пашинян продолжает кампанию против ААЦ: он требует ответа от Первопрестольного
|В Чамбараке произошел взрыв газа: есть пострадавшие и один погибший - МВД
|АРФД: всем ясно, по какому пути Пашинян ведет армянское общество
|Араик Арутюнян: В Республике Армения не может быть гражданской войны
|Европейская экспертная комиссия 24 июня посетит Армению для обсуждения плана либерализации визового режима
|Плановые отключения электроэнергии 11 июня
|Сейран Оганян: генпрокурор выполняет поручение премьер-министра Армении
|Журнал МИГА включен в международную научно-информационную базу данных Scopus - МОНКС
|Саргсян вновь призвал Пашиняна обнародовать последний документ сопредседателей МГ ОБСЕ от 2019 года
|Серж Саргсян: все то, что происходит вокруг ААЦ, укладывается в идею "реальной Армении"
|Давид Амбарцумян является достойным кандидатом на должность премьер-министра Армении - Серж Саргсян
|Жанна Андреасян: В нашей стране есть один государственный язык - армянский, и это ни при каких условиях не может измениться
|Нападки Пашиняна на ААЦ совпали с инициативами церкви по защите прав арцахцев - АРФД
|В Ереване в результате стрельбы пострадали два человека, в том числе пожилая женщина
|Глава МОНКС: Концепцию управления и финансирования Академгородка разрабатывает Мюнхенский технический университет
|Пашинян планирует заменить Католикоса Всех Армян гражданином Турции армянской национальности
|Академические турецкие журналы продолжают фальсифицировать историю Армении
|Арцвик Минасян: возбужденное против меня незаконное уголовное дело обусловлено страхами правящего режима потерять власть
|Туркменистан не согласен с ограничениями на въезд в США своим гражданам
|Пашинян готовится к антигосударственным действиям и пытается отодвинуть ААЦ, чтобы она ему не мешала - Акоп Асланян
|В 2024 году прием в учреждения профобразования вырос на 11,4%
|С января по май СК Армении вернул сумму, в 3,8 раза превышающую восстановленный ущерб за весь 2024 год
|Уровень репатриации по программе iGorts составил 70%
|Захарова: Россия официально признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана
|Иран сорвал попытку создания <Зангезурского коридора>: советник Верховного лидера ИPИ
|Кассационный суд по делу Армена Чарчяна отклонил апелляцию Генпрокуроры
|Генпрокуратура обратилась в НС для инициирования уголовного дела в отношении Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна
|Премьер-министр РА намерен сформировать координационную группу по организации выборов нового Католикоса всех армян
|Слова помощника президента РФ по Нагорному Карабаху вызвало истерику в Баку
|Шармазанов: Если мы хотим остановить процесс потери нашего государства, мы обязаны предпринять для этого какие-то действия
|Армения подтверждает свою приверженность к проведению эффективной конференции COP-17
|Плановые отключения электроэнергии 10 июня
|При партнерстве Конверс Банка создан эксклюзивный финтех-стартап - приложение Superra для сделок на вторичном рынке ценных бумаг
|В Армению прибыла делегация колледжа национальной обороны Индии
|Министр иностранных дел Армении в Ницце встретился со своим французским коллегой
|Для запуска процесса импичмента Пашиняна <Айастан> готова обеспечить подписи недостающих 28 депутатов
|Азербайджановед: Программа "Западный Азербайджан" - результат политики армянских властей в вопросе Арцаха
|СК РА: Сеть магазинов электроники доплатила ранее скрытые налоги на 460 млн драмов
|Депутат: Военно-политическое руководство Арцаха продолжает свою борьбу в неравных условиях
|Американский правозащитник: Продолжение войны между Арменией и Азербайджаном вероятнее, чем заключение мира
|Президент РА отбывает с рабочим визитом во Францию
|Опальный депутат: мы не поддержим кандидатуру Давида Амбарцумяна на пост премьер-министра РА
|Армения присоединяется к мировому юбилею легендарного фильма Чарли Чаплина <Золотая лихорадка>
|Католикос всех армян призвал паломников из Австралии оказать поддержку арцахцам
|Депутат НС: продукт ААЦ больше не имеет покупателя, поскольку в стране больше нет нелегитимной власти
|Католикос Всех Армян отправился с однодневным визитом в ОАЭ
|Премьер-министр РА: Католикос всех армян нарушил обет безбрачия и должен покинуть Патриархат
|Пресс-секретарь премьера опровергла информацию с участием кортежа Пашиняна
|Начинается регистрация первоклассников для поступления школы Армении
|Первый президент РА решительно осуждает посягательства властей Армении на 1700- летнюю ААЦ
|Плановые отключения электроэнергии 9 июня
|В отношениях Еревана и Тбилиси возник кризис доверия: Сурен Суренянц
|Моя цель - избавиться от зла: кандидат в премьеры от <Честь имею> призвал всех оппозиционеров к объединению
|Читать больше
|На проведение мониторинга за загрязненностью воздуха необходимы 14 станций для покрытия всей территории Армении - Симидян
|Армения представила международным партнерам действия Азербайджана в заповедных зонах страны - министр
|Объединение "HayaQue" предлагает создать общенациональный орган по защите ААЦ
|Католикос: в эти трудные для страны времена мы должны сохранить единство в нашей национальной жизни
|ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" запускает сезонную электричку Ереван- Севан-Шоржа
|Анна Акопян в сентябре отправится в Китай на учебу
|Союз армян России выражает поддержку Армянской Апостольской церкви
|Пашинян продолжает кампанию против ААЦ: он требует ответа от Первопрестольного
|В Чамбараке произошел взрыв газа: есть пострадавшие и один погибший - МВД
|АРФД: всем ясно, по какому пути Пашинян ведет армянское общество
|Араик Арутюнян: В Республике Армения не может быть гражданской войны
|Европейская экспертная комиссия 24 июня посетит Армению для обсуждения плана либерализации визового режима
|Плановые отключения электроэнергии 11 июня
|Сейран Оганян: генпрокурор выполняет поручение премьер-министра Армении
|Журнал МИГА включен в международную научно-информационную базу данных Scopus - МОНКС
|Саргсян вновь призвал Пашиняна обнародовать последний документ сопредседателей МГ ОБСЕ от 2019 года
|Серж Саргсян: все то, что происходит вокруг ААЦ, укладывается в идею "реальной Армении"
|Давид Амбарцумян является достойным кандидатом на должность премьер-министра Армении - Серж Саргсян
|Жанна Андреасян: В нашей стране есть один государственный язык - армянский, и это ни при каких условиях не может измениться
|Нападки Пашиняна на ААЦ совпали с инициативами церкви по защите прав арцахцев - АРФД
|В Ереване в результате стрельбы пострадали два человека, в том числе пожилая женщина
|Глава МОНКС: Концепцию управления и финансирования Академгородка разрабатывает Мюнхенский технический университет
|Пашинян планирует заменить Католикоса Всех Армян гражданином Турции армянской национальности
|Академические турецкие журналы продолжают фальсифицировать историю Армении
|Арцвик Минасян: возбужденное против меня незаконное уголовное дело обусловлено страхами правящего режима потерять власть
|Туркменистан не согласен с ограничениями на въезд в США своим гражданам
|Пашинян готовится к антигосударственным действиям и пытается отодвинуть ААЦ, чтобы она ему не мешала - Акоп Асланян
|В 2024 году прием в учреждения профобразования вырос на 11,4%
|С января по май СК Армении вернул сумму, в 3,8 раза превышающую восстановленный ущерб за весь 2024 год
|Уровень репатриации по программе iGorts составил 70%
|Захарова: Россия официально признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана
|Иран сорвал попытку создания <Зангезурского коридора>: советник Верховного лидера ИPИ
|Кассационный суд по делу Армена Чарчяна отклонил апелляцию Генпрокуроры
|Генпрокуратура обратилась в НС для инициирования уголовного дела в отношении Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна
|Премьер-министр РА намерен сформировать координационную группу по организации выборов нового Католикоса всех армян
|Слова помощника президента РФ по Нагорному Карабаху вызвало истерику в Баку
|Шармазанов: Если мы хотим остановить процесс потери нашего государства, мы обязаны предпринять для этого какие-то действия
|Армения подтверждает свою приверженность к проведению эффективной конференции COP-17
|Плановые отключения электроэнергии 10 июня
|При партнерстве Конверс Банка создан эксклюзивный финтех-стартап - приложение Superra для сделок на вторичном рынке ценных бумаг
|В Армению прибыла делегация колледжа национальной обороны Индии
|Министр иностранных дел Армении в Ницце встретился со своим французским коллегой
|Для запуска процесса импичмента Пашиняна <Айастан> готова обеспечить подписи недостающих 28 депутатов
|Азербайджановед: Программа "Западный Азербайджан" - результат политики армянских властей в вопросе Арцаха
|СК РА: Сеть магазинов электроники доплатила ранее скрытые налоги на 460 млн драмов
|Депутат: Военно-политическое руководство Арцаха продолжает свою борьбу в неравных условиях
|Американский правозащитник: Продолжение войны между Арменией и Азербайджаном вероятнее, чем заключение мира
|Президент РА отбывает с рабочим визитом во Францию
|Опальный депутат: мы не поддержим кандидатуру Давида Амбарцумяна на пост премьер-министра РА
|Армения присоединяется к мировому юбилею легендарного фильма Чарли Чаплина <Золотая лихорадка>
|Католикос всех армян призвал паломников из Австралии оказать поддержку арцахцам
|Депутат НС: продукт ААЦ больше не имеет покупателя, поскольку в стране больше нет нелегитимной власти
|Католикос Всех Армян отправился с однодневным визитом в ОАЭ
|Премьер-министр РА: Католикос всех армян нарушил обет безбрачия и должен покинуть Патриархат
|Пресс-секретарь премьера опровергла информацию с участием кортежа Пашиняна
|Начинается регистрация первоклассников для поступления школы Армении
|Первый президент РА решительно осуждает посягательства властей Армении на 1700- летнюю ААЦ
|Плановые отключения электроэнергии 9 июня
|В отношениях Еревана и Тбилиси возник кризис доверия: Сурен Суренянц
|Моя цель - избавиться от зла: кандидат в премьеры от <Честь имею> призвал всех оппозиционеров к объединению
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
|Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Читать больше
|Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
|Католикос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
|Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
|Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
|Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
|Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
|Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
|Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
|Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
|Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
|Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
|Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником Тер-Петросяна