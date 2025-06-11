Среда, 11 Июня 2025 11:15

АрмИнфо.ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" запускает сезонную электричку Ереван-Севан-Шоржа. Об этом сообщила пресс-служба ЗАО.

"Компания "Южно-Кавказская железная дорога" с 13 июня, в пятницу приступает к осуществлению сезонного маршрута пригородного сообщения Ереван-Севан- Шоржа-Ереван. Поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Оттправление с вокзала Ереван в 08:30, прибытие на ст. Шоржа в 11:43. В тот же день отправление со ст. Шоржа в 17:00, прибытие на вокзал Ереван в 20:35", - говорится в сообщении. Более подробно с расписанием движения поездов и условиями можете ознакомиться на официальном сайте ЗАО <ЮКЖД> www.railway.am, а также купить билеты онлайн в приложении pass.railway.am.