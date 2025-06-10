Вторник, 10 Июня 2025 20:53

АрмИнфо.На заседании правления <Гражданского договора> обсуждались все внутриполитические вопросы, в том числе план отстранения Католикоса. Об этом журналистам после заседания сказал руководитель Аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян.

Он отметил, что в ближайшее время будет предоставлена информация о приеме заявок на включение в Координационную группу по организации выборов нового Католикоса всех армян, которую инициировал и анонсировал сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На просьбу прокомментировать со стороны оппозиции заявление о том, что подобным образом правящая партия хотят разжечь гражданскую войну, Арутюнян возразил, что придерживающиеся такого мнения глубоко заблуждаются. <Они хотели после войны 2020 года спровоцировать гражданскую войну и эти попытки не увенчались успехом, очень сильную политическую оплеуху получили и тут же стихли. Кто говорит такое - пусть лучше ударятся головой об стену. В Республике Армения не может быть гражданской войны>, - сказал глава Аппарата премьера.

На вопрос, почему именно сейчас поднят вопрос о соблюдении Католикосом обета безбрачия, Арутюнян отметил, что более подходящего времени для этого не было, перечислив события прошедших лет.

При этом он назвал совершенно случайным то, что позиция правящей стороны совпала с месседжами, поступающими из Азербайджана. В этом ключе Арутюнян заметил, что все, что бы не заявили власти Армении кому нужно найдут как это связать с высказываниями азербайджанской стороны.

Глава Аппарата премьера отказался отвечать на последующие вопросы представителей СМИ, в том числе о том, не является ли нарушением Конституционного строя со стороны Н. Пашиняна вмешательство в выборы Католикоса, сообщив, что глава правительства в ближайшее время даст разъяснения по всем интересующим вопросам в рамках своих полномочий.

Отметим, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что намерен создать координационную группу по организации выборов нового Католикоса всех армян.

"Уважаемые верные последователи Армянской Апостольской Святой Церкви! Как один из вас, я обращаюсь к вам: нам необходимо предпринять активные шаги для освобождения Патриархата Первопрестольного Эчмиадзина и организации новых выборов Католикоса. На данном этапе мы должны создать координационную группу для решения организационных вопросов вышеуказанной повестки дня.

Членами координационной группы могут быть те последователи Армянской Апостольской Церкви, которые, всем сердцем верят в нашего живого Господа Иисуса Христа, прочитали Библию от начала до конца хотя бы один раз, соблюдали Великий пост хотя бы один раз за последние пять лет, молятся каждый день, считают, что повестка дня обновления Первопрестольного Эчмиадзина вытекает из интересов ААЦ, нашего народа, нашего государства и соответствует священной традиции наших предков", - отметил премьер-министр РА.