Вторник, 10 Июня 2025 17:53

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 жилой дом 68а на улице Теряна, абоненты-жильцы жилых домов 5, 13, 13а, 15, 15а на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 6, 6/1 на переулке Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 8, 10 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 6, 6/2, 35, 37 на пр. Маштоца, жилой дом 38 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилой дом 31/1 на улице Арама Хачатряна, жилые дома 1/14-1/45 на пр. Азатутяна, жилые дома 1-50Б, 53-59, 59Г, 65/2-71, 68, 70-70, 75-77, 79-85, 84/1 и частные дома 57-67 на пр. Баграмяна, частные дома 3-9 на 3-ем переулке пр. Баграмяна, жилые дома 2-4 и частнеы дома 14/81, 26-61, 46-85 на улице Ерзнкяна, школа N125, жилые дома 4-10, 16-18, 12-33, 19-33А и частные дома 1-19, 14-31, 37-39 на улице Орбели, жилые дома 1-3А, 2, 7-7А, շենքեր և 10А-12А на улице Сундукяна, жилые дома 2/3-4, 8-10 и частные дома 4/50-6/58 на улице Гр. Кочара, частные дома 1-64 на 1-ом тупике Айгедзора, 10-22/14 на 1-ом переулке, жилые дома 57/1-78/41 и частные дома 39-69А, 51/1-78А на улице Айгедзори, жилые дома 27/27/1 на улице Гюльбенкяна, частные дома 6-27 на 2-ом переулке улицы Киевяна, жилые дома 2-4 на улице Аветисяна, жилые дома 1-3 на улице Амбардзумяна, частные дома 1-15 на улице Лер Камсара, жилой дом 71/1 на улице Абгара Тагавора, здания школ NN 78, 172, жилой дом 17 на улице Грибоедова;

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 106/1-151/2, 126/2 147-151, 145-147/1 и частные дома 84/2-106/11 на улице Саркавага; частные дома 3-40 на 2-ой улице и 3-ая улица Саркавага, частные дома 1-21 на 6-ом переулке Саркавага, детский сад N161, частные дома 1-34 на улицах 6, 7 в кв. “Канакер” и школа N117, частные дома 1-24/1 на 5-ой и 6-ой улицах Канакера, частные дома 1-55 на улицах Канакера 3, 6, частные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, частные дома 1-32 на 6-ой улице Канакера, жилые дома 1- 22/1, 15, 15/1 и частные дома 9/10, 9/11 на Тбилисском шоссе; ЗАО “Кока Кола Армения”, абонент (не являющийся жильцом) “Автотехавтоматика”, Ереванский завод шампанских вин, частные дома 35-49 на улице Агаси, жилые дома 5-9 и частные дома 13-32 на улице Меликяна, детский сад N182, жилые доам 9-11/1 на улице П. Севака;

административный округ Норк Мараш Еревана:

11:00-17:00 частные дома на 13-ой улице Норка, частные дома на 2-ом переулке 6-ой улицы Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норке;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 14/3, 16 на улице Чауша, жилой дом 5/1 на улице Мазманяна, жилые дома 26-28, 47 на улице Норашен и частные дома на улице Мазманяна;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 121, 127, 129, 131, 133 на улице Андраника, квартал Б-2 Ю/З района полностью;

административный округ Аван Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 54, 56, 58, 60, 60/А, 62 на улице Арташисяна, частные дома на 2-ом переулке улицы Арташисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улицах Тимирязева, Попова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области :

11։00 -17։00 села Таиров, Паракар; села Акналич, Тароник, Араташен;

в Арагацотнской области :

11։00 -17։00 улицы Восканян, Гапанцян, В. Петросян, Тамазян, Тиграна Меца, Микоян, Шинарарнери в городе Аштарак;

в Араратской области :

10։00-13։00 село Лусарат; частично село Суренаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Араратян, Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

10։00-14։00 частично село Мхчян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-12:00 частично кварталы “Каяран”, 2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично село Саят-Нова;

14։30-16։00 частично улицы Мравян, Спандарян, Абовян, Ханджяна, А. Хачатряна, Агаяна, Налбандяна, Нар-Доса, Чаренца, Исаакяна, Степаняна, С. Акобяна, Патканяна, Ереванян, Мясникяна, Масис, Азатамартикнери, жилой дом 21 на улице Огостоси 23, частично шоссе Верин Арташат, частично шоссе Арташат-Далар в городе Арташат; частично село Мргаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-14:00 села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян; частично улицы С. Акобяна, баграмяна, нарекаци, Чауша, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх; абоненты (не являющиеся жильцами) 93, 96 на улице Маркса, 105 на улице Атарбекяна, 159 на улице Мясникяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области :

10։30 - 12։30 частично село Кармрашен, Гермон, Аратес и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00 - 12։00 жилой дом 1 в кв. ‘Дзахапня”. Частично Джермукское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

в Котайкской области :

10:00-16։00 частично село Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично абоненты (не являющиеся жильцами) общины Нор Гехи; ООО “Глобус”, “Помпакаян-3”, “Сарнаран-1”, “Анкаран”, “Тигарбо”, “Озем”, “ЭА Энд”, “Клубничная поляна”, “Бей Энд Джи Груп”, “Роял Глас Груп”, “Хек Никл”, “Агро Берк”, собственники А. Мартиросян, Г. Хачатрян, Г. Авагян, Т. Дадаян, М. Касабян, М. Микаелян, Т. Брсоян, Г. Карабахцян, Г. Григорян, Н. Абраамян, Г. Карапетян, община Нор Гехи; община Нор Артамет; частично община Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 5-8 микрорайоны города Абовян; квартал “Сараландж” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 1-ий и 4-ый микрорайоны и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Атиси 1”, “Марзадашт” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян; мэрия Абовяна, ОАО “Ашвич”, компании “Ростелеком”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Зонал каян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян; села Атис, Зовашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области :

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); населенный пункт Карчахбюр полностью; ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний “Юком”, “Вива Армения”, “Телеком Армения”;

в Лорийской области :

10:00-16:00 село Куртан;

11:00-14:00 село Амракиц;

11:00-17:00 частично село Мецаван; села Даштадем, Дзюнашох, Пагахбюр; кварталы “Кентрон 1, 2’, улицы Мясникяна, Шаумяна, Торосян, Ширака, С. Аветисяна, Айгестан, 1-ый переулок, школа N1 в городе Спитак;

в Тавушской области :

13:00-14:00 село Енокаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области :

09:30-12:00 село Гехи.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.