Вторник, 10 Июня 2025 17:52

АрмИнфо. "Выполняя поручение премьер- министра РА Никола Пашиняна, генеральный прокурор РА Анна Вардапетян в очередной раз внесла в Национальное Собрание ходатайство о возбуждении против меня уголовного преследования", - написал на своей странице в Facebook руководитель оппозиционной фракции "Армения", бывший министр обороны РА Сейран Оганян.

По его словам, Пашинян и Алиев действуют сообща, устраивая дешевые шоу в Баку и Ереване. "Очевидно, что их главная цель – отвлечь внимание общественности от опасностей, которые они создали для армянской государственности", - подчеркнул политик.

Напомним, что генеральная прокуратура направила ходатайства в Национальное Собрание о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении руководителя фракции "Айастан" Сейрана Оганяна и секретаря той же фракции Арцвика Минасяна.

Cогласно ходатайству в отношении Сейрана Оганяна, в декларациях, поданных в разные годы, последний скрыл принадлежащее ему имущество, в частности земельный участок, расположенный в общине Драхтик, и построенный на нем без разрешения частный дом. Согласно ходатайству в отношении Арцвика Минасяна, последний злоупотребил служебными полномочиями.