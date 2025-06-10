Вторник, 10 Июня 2025 17:50

АрмИнфо. Научный журнал Музея-института Геноцида армян (МИГА) " International Journal of Armenian Genocide Studies" (IJAGS) был включен в международную научно-информационную базу данных Scopus.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, журнал был основан в 2014 году и является одним из двух научных изданий, выпускаемых МИГА. Редакционный совет журнала формируется преимущественно из международных ученых: около 80% его членов представляют зарубежные научные учреждения.

"Это важное достижение не только для МИГА, но и для сферы геноцидоведения, что свидетельствует о растущей международной ценности и научном значении исследований Геноцида армян", - отметили в ведомстве.

В Министерстве сообщили, что в международную базу данных Scopus также включены еще четыре армянских периодических издания. Из них три - Армянский математический журнал (с 2008 года), Новый армянский медицинский журнал (с 2009 года) и Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (2019-2020, 2022-2025 гг.) - относятся к областям естественных наук и медицины, а четвертое - "Переводческие исследования", является издательством ЕГУ.