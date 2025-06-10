Вторник, 10 Июня 2025 17:46

АрмИнфо. Все то, что происходит вокруг Армянской Апостольской церкви, укладывается в придуманную действующим премьер-министром РА Николом Пашиняном идею реальной Армении. Об этом 10 июня журналистам заявил третий президент РА Серж Саргсян.

По его словам, происходящее осуществляется на фоне попыток изменений истории армянского народа на историю Армении. "Оскорбления в адрес ААЦ и действия против Церкви, являются частью все той же цепочки, и удивляться здесь нечему", - сказал третий президент РА. Напомним, что кампании против ААЦ был дан старт с заявления Пашиняна 29 мая на заседании кабмина, когда он сравнил церкви Армении с чуланами. Затем он поднял вопрос целибата армянских священнослужителей, в частности Католикоса всех армян. И с этого момента он каждый день выступал с требованием разъяснить вопрос - придерживался ли Гарегин 2 обета безбрачия. Накануне он заявил, что у Католикоса есть ребенок и он должен сложить с себя сан.

Сегодня утром Пяшинян призвал к "действенным шагам", которые приведут к смене Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для "освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина" и урегулирования организационных вопросов по проведению новых выборов Католикоса. Пашинян уточнил, что членами Координационной группы могут стать последователи ААЦ, которые верят, что повестка по обновлению Первопрестольного престола "соответствует интересам ААЦ, народа, армянского государства и святой традиции наших предков". Глава кабмина добавил, что член комиссии будут набраны из тех, кто "всем сердцем верит в нашего живого Господа - Иисуса Христа, хотя бы один раз прочитали Библию от начала до конца, хотя бы один раз за последние пять лет соблюдали Великий пост, молятся каждый день". Членами Координационной группы могут быть как миряне, так и духовные лица, написал Пашинян. В случае священнослужителей необходимо, чтобы они не были нарушителями обета безбрачия. Первые 10 членов Координационной группы выберет сам премьер- министр. Чтобы войти в эту группу, необходимо написать на его электронную почту. В дальнейшем группа самостоятельно определит порядок расширения, свою структуру и другие возможные вопросы, заявил Пашинян.

Примечательно, что кампания против армянской церкви совпала с заявлениями Пашазаде о том, что Армянская Апостольская Церковь представляет угрозу странам региона и, что "западные азербайджанцы вернуться на свои исконные земли".