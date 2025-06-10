Вторник, 10 Июня 2025 17:44

АрмИнфо. Давид Амбарцумян является достойным кандидатом на должность премьер-министра Армении. Подобной точки зрения придерживается третий президент РА Серж Саргсян.

По его словам, кандидат, предложенный Республиканской партией, способен внести существенные изменения в ситуацию в Армении. Экс-президент, реагируя на критику в адрес Давида Амбарцумяна, заметил, что любой кандидат, предложенный РПА, будет подвергнут обструкции. "Да, мы не боремся за власть, эта борьба идет ради смены власти. При этом, не важно, кто будет премьером, главное в том, чтобы сменилась власть", - сказал экс-президент, добавив, что сам процесс импичмента сгенерирует и уличную борьбу.

Саргсян подчеркнул, что с нынешней властью имеются более чем серьезные опасности для страны. Он отметил, что завтра, 11 ноября фракции Национального Собрания РА "Армения" и " Честь имею" проведут переговоры по вопросу импичмента, в ходе которых будет дан окончательный ответ на вопрос о том, пойдет ли оппозиция на выражение вотума недоверия премьер-министру РА Николу Пашиняну или нет.

Отметим, что ранее РПА в лице оппозиционной фракции "Честь имею" Национального Собрания РА назвала Давида Амбарцумяна кандидатом в премьеры для запуска процесса вотума недоверия Пашиняну. Вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в НС только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Две оппозиционные фракции ("Армения" и "Честь имею") составляют вместе 34 депутата. Еще четверо имеют независимый статус. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107.

Напомним, в 2018 году тогдашний мэр Масиса и его брат были арестованы в рамках расследования инцидента в административном районе Эребуни в Ереване во время апрельских событий 2018 г. ("бархатной революции"), а также на перекрестке дорог, ведущих в села Айанист и Овташат Араратской области (с применением огнестрельного оружия). 5 декабря 2021 года Давид Амбарцумян заявил, что с него сняты обвинения по делу о применении насилия в отношении граждан в Ереване 22 апреля 2018 года. Тогда же он заявил, что Следственный комитет решил прекратить преследование в его отношении, поскольку доказательства его вины не найдены. Бывший чиновник добавил, что сейчас проходит в качестве обвиняемого по другому делу - о нападении на участников акции протеста, которая была организована на перекрестке дорог, ведущих в села Айанист и Овташат, в том же 2018 году. "Я добрался до того перекрестка, когда конфликт там уже был в самом разгаре. Стараюсь не говорить на эту тему, так как жду результатов следствия. Поживем - увидим, виновен я или нет", - сказал Амбарцумян. Вместе с тем, он добавил, что не боится давления и тюремного заключения.