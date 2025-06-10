Вторник, 10 Июня 2025 17:35

АрмИнфо. Нападки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) совпали с инициативами церкви, направленными на защиту национальных интересов и прав армян Арцаха на международной арене.

С таким заявлением выступил АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД), в связи с начатой властями Армении, в частности, армянским премьером, кампании против ААЦ.

"Цели и риторика действующего режима в отношении одной из ключевых основ армянской идентичности являются антинациональными и антиконституционными", - подчеркнули в политической силе.

В АРФД обратили внимание, что атаки со стороны властей были также спровоцированы аморальными и ложными заявлениями главы управления мусульман Кавказа Аллашукюра Пашазаде, а также спекуляциями некоторых кругов на тему религиозных свобод в Армении.

"Не ценить исключительную историческую роль армянской церкви в жизни нашего народа и делать её мишенью не только служит враждебным интересам, но и усугубляет ценностный кризис в стране, ослабляет наше коллективное сопротивление, принижает чувства и достоинство верующего армянского народа", - резюмировали в АРФД.

Отметим, что уже на протяжении нескольких дней Никол Пашинян не перестает нацеливаться на Армянскую Апостольскую Церковь (ААЦ). Сначала, на заседании правительства, он сравнил армянские церкви с чуланами. Затем последовали его заявления в социальных сетях, где армянский премьер использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера, Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози".

Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала, сегодня утром Пяшинян призвал к "действенным шагам", которые приведут к смене Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для "освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина" и урегулирования организационных вопросов по проведению новых выборов Католикоса. Пашинян уточнил, что членами Координационной группы могут стать последователи ААЦ. При этом, первых 10 членов Координационной группы премьер-министр собирается выбрать сам.