Вторник, 10 Июня 2025 17:29

АрмИнфо. На улице Худякова в административном столичном районе Аван в результате стрельбы были ранены 31-летний мужчина и 76- летняя женщина.

Как пояснили в пресс-службе полиции Армении, стрельба произошла в ходе инцидента между двумя мужчинами, один из которых применил огнестрельное оружие. В результате пострадал не только участник конфликта, но и пожилая женщина.

"Бригада скорой помощи доставила женщину и пострадавшего мужчину в медицинский центр "Сурб Григор Лусаворич", где им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.

В данный момент, согласно источнику, личность стрелявшего установлена. Он разыскивается.