Вторник, 10 Июня 2025 16:09

АрмИнфо. Помимо разработки концепции технического кластера Академического города, Мюнхенский технический университет работает и над концепцией его управления и финансирования. Об этом заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян в Парламенте 10 июня, отвечая на вопросы о ходе работ по проекту строительства Академического города.

Она рассказала также, что в числе партнеров МОНКС по данному проекту кроме немецкой GMP, представившей в прошлом году концепцию генплана, числится и немецкая консалтинговая градостроительная компания, которая проводит глубинный и многослойный анализ урбанистических и социально-экономических рисков, который, по словам главы МОНКС, является основой для уточнения планов Академического городка.

К этому партнерству присоединилась, как отметила Андреасян, и итальянская компания Sistematica, которая занимается проектированием транспортной инфраструктуры Академгородка. <Они уже провели несколько опросов среди 5 тыс. преподавателей и учащихся, которые позволяют понимать, какие основные решения необходимы для доступности транспорта, вместе с тем они сделали детальный анализ - смоделировали текущую структуру города, маршрутные направления>, - рассказала она, заметив, что имеется еще несколько договоров с другими партнерами.

В ближайшее время начнутся работы по очистке территории Академического города. В этой связи Андреасян заметила, что в нашей стране в целом есть неверное отношение к мусору и его уборке, которое нуждается в пересмотре.

Министр анонсировала также этой осенью большую конференцию, посвященную Академгородку, в ходе которой пройдут обсуждения по различным темам.

<Работы интенсивно идут>, - подчеркнула она.

Напомним, что 21 апреля 2023 года был создан фонд <Академического городка>. Для физического размещения Академгородка запланированы два места: территория, прилегающая к 17-му кварталу города Еревана, преобладающая часть которой является государственной или коммунальной собственностью, и территория киностудии <Айфильм> им. Амо Бекназаряна, общая площадь которого составляет около 700 гектаров (изначально планировалось, что академический городок будет возведен в Аштараке).

На территории Академгородка будут размещены до 16 вузов - до 8 государственных укрупненных вузов и до 8 частных или международных высших учебных заведений, также планируется 4 кластера - технологический, искусств, образовательный и офицерский.

Планируется, что Академгородок будет связан с Ереваном и железной дорогой, передвижение по территории Академгородка будет иметь особый регламент - на велосипедах, электротранспорте и другими способами.

Как заявляла ранее глава МОНКС Жанна Андреасян, здесь будут работать и жить около 44 000 человек. Будет создана совершенно новая инфраструктура, которая будет включать в себя застройку образовательных учреждений, научно-исследовательских центров, производственных экспериментальных центров, сельскохозяйственной опытной пашни, появится спальный или жилой район, многофункциональный концертный зал, кинотеатр и театр, залы для различных видов спорта, ВУЗа и спорта для деятельности клубов, а также необходимые жилищные условия для здорового образа жизни. Здесь планируется разместить национальный стадион вместимостью до 35 тысяч зрителей, водные бассейны. Также будет внедрена транспортная система, построены автостоянки. Проект будет запущен к 2030 году.

Строительство Академического города обойдется в 1,2 трлн драмов.