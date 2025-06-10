Вторник, 10 Июня 2025 16:08

АрмИнфо. Нападки премьера Никола Пашиняна на Армянскую Апостольскую цирковь (ААЦ) и лично Католикоса Всех Армян Гарегина 2-го имеют далеко идущие планы - заменить Гарегина II гражданином Турции армянской национальности. С таким заявлением выступил адвокат Рубен Меликян.

Как указал адвокат, почти две недели Пашинян с завидной последовательностью развивает хорошо и детально запланированную кампанию против церкви. Взяв <на мушку> Католикоса, он атакует всю армянскую церковь, считает он.

<Сегодняшней записью Пашиняна придается институциональный вид этим нападкам>, - заметил Меликян.

Так, согласно данной записи премьера для <освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина> и урегулирования организационных вопросов по проведению новых выборов Католикоса, будет создана Координационная группа, куда, опять же согласно Пашиняну, войдут те, кто <всем сердцем верит в нашего живого Господа - Иисуса Христа, хотя бы один раз прочитали Библию от начала до конца, хотя бы один раз за последние пять лет соблюдали Великий пост, молятся каждый день>.

<Зафиксируем, что в эту группу в первую очередь, войдут низложенные священнослужители, озлобленные по отношению к Первопрестольному>, - заявил он. Многие из них уже ведут определенную пропаганду, представляясь священнослужителем ААЦ, хотя после низложения они лишены данного права, яро агитируют тезисы Пашиняна, атакуя церковь. Они являются гражданами Турции, соответственно, подконтрольны президенту Эрдогану.

Вторая группа граждан, которые могут стать членами <группы Пашиняна> - люди с протестантскими идеями. <Ничего не имею против протестанской церкви, скажу лишь, что - это не наше>, - указал Меликян. Третья группа потенциальных членов группы будет состоять из приверженцев необольшевизма, <которые выступают против всякого духовного>.

<В настоящее время уже очевидны планы главы правительства заменить Католикоса всех армян Гарегина II на гражданина Турции армянской национальности, тем самым сделав ААЦ подконтрольной турецкому президенту>, - заявил Меликян. При этом он воздержался от озвучивания каких-либо имен, указав, что это легко вычислить.

<Все это является продолжением попытки свержения государственного строя>, - заключил он.

Ранее <Инициатива 5 адвокатов> выступила с заявлением <О свержении конституционного строя> в Армении. <Кульминацией двухдневной атаки на Армянскую Апостольскую Святую Церковь и предстоятелей Церкви, сдобренной исключительным цинизмом, стала запись Н.П (премьер-министр Армении Никол Пашинян - ред.) о намерении фактически захватить Церковь. Заявляем, что эта запись сама по себе является подготовкой к свержению Конституционного строя, поскольку обособленный статус Церкви от государства является одной из основ конституционного строя Республики Армения. Таким образом указанное лицо совершило тяжкое уголовно наказуемое преступление>, - говорится в организации в соцсети.