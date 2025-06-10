Вторник, 10 Июня 2025 16:02

АрмИнфо. <Вчера мы стали свидетелями очередной <кляузы> на государственном уровне>, - написал в соцсети секретар парламентской фракции <Айастан> Арцвик Минасян.

<Возбужденное против меня незаконное уголовное дело, не выдерживающее никакой критики в профессиональном, политическом и моральном плане, является не только очередным шоу, представленным общественности, но и свидетельствует о страхах режима, оккупировавшего Армению, потерять власть.

Генеральный прокурор, в очередной раз нарушив Конституцию и законы, беззаветно посвятил себя исполнению преступных поручений Никола Пашиняна>, - отметил Минасян.

Напомним, что Генеральная прокуратура накануне направила ходатайства в Национальное Собрание о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении руководителя фракции <Айастан> Сейрана Оганяна и секретаря той же фракции Арцвика Минасяна. Согласно СМИ, ходатайство в отношении Сейрана Оганяна, связано с тем, что в декларациях, поданных в разные годы, последний скрыл принадлежащее ему имущество, в частности земельный участок, расположенный в общине Драхтик, и построенный на нем без разрешения частный дом. А Арцвик Минасян обвиняется в том, что он злоупотребил служебными полномочиями.