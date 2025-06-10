Вторник, 10 Июня 2025 14:40

АрмИнфо. В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о введении частичного запрета на въезд в США гражданам Туркменистана, Министерство иностранных дел Туркменистана заявляет, что такое решение вызывает крайнее непонимание и озабоченность туркменской стороны. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

Туркменистан, являясь нейтральным государством, статус которого трижды признан резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, строго выполняет все международные нормы и правила в области миграции. В этом контексте опыт Туркменистана в деле практической имплементации конвенций ООН, регламентирующих решение правовых, социальных, гуманитарных и других вопросов беженцев и лиц без гражданства, является одним из передовых в мире. Об этом постоянно отмечается на различных международных форумах, проводимых под эгидой ООН и других авторитетных международных организаций.

Одновременно, Туркменистан в тесном взаимодействии с иностранными государствами в соответствии с двусторонними договоренностями эффективно рассматривает проблематику въезда и выезда граждан на взаимной основе, что позволяет обеспечивать должный контроль за соблюдением законодательств заинтересованных сторон.

По глубокому убеждению туркменской стороны, меры, подобные указанным ограничениям, вводятся в случаях совершения иностранными гражданами грубых правонарушений в стране пребывания. В данной связи следует особо подчеркнуть, что, граждане Туркменистана, выезжающие за границу, в том числе и в Соединённые Штаты Америки, отличаются высоким уровнем законопослушания.

Исходя из вышеизложенного, Министерство иностранных дел Туркменистана, рассматривает вышеназванное решение как поспешный шаг, не учитывающий высокие результаты двустороннего туркмено-американского сотрудничества по самому широкому спектру направлений, а также его нынешнее позитивное развитие, в том числе и в такой важной сфере, как миграционная политика.