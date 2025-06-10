Вторник, 10 Июня 2025 14:32

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян готов любой ценой подписать мирный договор с Баку. Препятствием на этом пути может стать Армянская Апостольская церковь (ААЦ), которую он пытается отодвинуть. С такой оценкой выступил опальный депутат Национального собрания РА Акоп Асланян 10 июня в беседе с журналистами.

Асланян напомнил, что Армения - светское государство. Следовательно, государство и религия отделены друг от друга и не вмешиваются в дела друг друга. И то, что сегодня делается в отношении ААЦ - это большая ошибка.

<Премьер-министр, ты или кто-либо другой, ты не имеешь право вмешиваться в духовное поле. Если есть недовольство чем-либо, решать это духовенству и народу. На самом деле в основе этого процесса нечто более глубинное>, - заявил он.

Это нечто глубинное, как пояснил парламентарий, ранее член правящей фракции <Гражданский договор>, состоит в том, что <Никол Пашинян готовится к чему-то антигосударственному>.

<Пашинян пытается отодвинуть церковь, чтобы она не стала препятствовать его вышеуказанным действиям>, - пояснил он.

Акоп Асланян указал на сделанное на днях заявление председателя Управления мусульман Кавказа шейха-уль-ислама Аллахшукюра Пашазада о том, что <проконсультировавшись с общиной западного Азербайджана>, <они восстановили Иреванский казият, который возобновит работу и в Иреване, и в Эчмиадзине>.

<Думаю, единственная цель Пашиняна - любой ценой заключить мирный договор, чтобы переизбраться и узурпировать власть>, - убежден парламентарий.

Напомним, что <свежей> кампании против ААЦ был дан старт с заявления Пашиняна 29 мая на заседании кабмина, когда он сравнил церкви Армении с чуланами. Затем он поднял вопрос целибата армянских священнослужителей, в частности Католикоса Всех армян. И с этого момента он каждый день выступал с требованием разъяснить вопрос - придерживался ли Гарегин 2 обета безбрачия. Накануне он заявил, что у Католикоса есть ребенок и он должен сложить с себя сан.

Сегодня утром Пяшинян призвал к <действенным шагам>, которые приведут к смене Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для <освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина> и урегулирования организационных вопросов по проведению новых выборов Католикоса. Пашинян уточнил, что членами Координационной группы могут стать последователи ААЦ, которые верят, что повестка по обновлению Первопрестольного престола <соответствует интересам ААЦ, народа, армянского государства и святой традиции наших предков>. Глава кабмина добавил, что член комиссии будут набраны из тех, кто <всем сердцем верит в нашего живого Господа - Иисуса Христа, хотя бы один раз прочитали Библию от начала до конца, хотя бы один раз за последние пять лет соблюдали Великий пост, молятся каждый день>.

Членами Координационной группы могут быть как миряне, так и духовные лица, написал Пашинян. В случае священнослужителей необходимо, чтобы они не были нарушителями обета безбрачия. Первые 10 членов Координационной группы выберет сам премьер-министр. Чтобы войти в эту группу, необходимо написать на его электронную почту. В дальнейшем группа самостоятельно определит порядок расширения, свою структуру и другие возможные вопросы, заявил Пашинян.

Примечательно, что кампания против армянской церкви совпала с заявлениями Пашазаде о том, что Армянская Апостольская Церковь представляет угрозу странам региона и, что <западные азербайджанцы вернуться на свои исконные земли>.