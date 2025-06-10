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АрмИнфо. Россия официально признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Как сообщает ТАСС, так, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние слова помощника президента РФ Владимира Мединского. Она призвала не вырывать их из контекста и правильно интерпретировать высказанные мысли.
По словам Захаровой, Мединский говорил об историческом аспекте проблемы, социокультурных особенностях региона и о страданиях людей, проживавших в Арцахе. "Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение", - заявила глава МИД России.
Напомним, что ранее Мединский привел пример Нагорного Карабаха в контексте украинского урегулирования. По его словам, которые он высказал в интервью RT, если остановить конфликт по всей линии фронта, заключить какое-то перемирие, этот регион превратится в огромный Карабах. "Был такой спорный регион между Арменией и Азербайджаном - Карабах", - сказал помощник президента РФ.
В этой связи, МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором посчитал приведенное Мединским сравнение "искажением фактов". В Баку также выразили сожаление в связи с тем, что Владимир Мединский сравнил войну в Нагорном Карабахе с российско-украинским конфликтом. Официальный Ереван по этому поводу не высказывался.
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|Захарова: Россия официально признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана
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|Кассационный суд по делу Армена Чарчяна отклонил апелляцию Генпрокуроры
|Генпрокуратура обратилась в НС для инициирования уголовного дела в отношении Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна
|Премьер-министр РА намерен сформировать координационную группу по организации выборов нового Католикоса всех армян
|Слова помощника президента РФ по Нагорному Карабаху вызвало истерику в Баку
|Шармазанов: Если мы хотим остановить процесс потери нашего государства, мы обязаны предпринять для этого какие-то действия
|Армения подтверждает свою приверженность к проведению эффективной конференции COP-17
|Плановые отключения электроэнергии 10 июня
|При партнерстве Конверс Банка создан эксклюзивный финтех-стартап - приложение Superra для сделок на вторичном рынке ценных бумаг
|В Армению прибыла делегация колледжа национальной обороны Индии
|Министр иностранных дел Армении в Ницце встретился со своим французским коллегой
|Для запуска процесса импичмента Пашиняна <Айастан> готова обеспечить подписи недостающих 28 депутатов
|Азербайджановед: Программа "Западный Азербайджан" - результат политики армянских властей в вопросе Арцаха
|СК РА: Сеть магазинов электроники доплатила ранее скрытые налоги на 460 млн драмов
|Депутат: Военно-политическое руководство Арцаха продолжает свою борьбу в неравных условиях
|Американский правозащитник: Продолжение войны между Арменией и Азербайджаном вероятнее, чем заключение мира
|Президент РА отбывает с рабочим визитом во Францию
|Опальный депутат: мы не поддержим кандидатуру Давида Амбарцумяна на пост премьер-министра РА
|Армения присоединяется к мировому юбилею легендарного фильма Чарли Чаплина <Золотая лихорадка>
|Католикос всех армян призвал паломников из Австралии оказать поддержку арцахцам
|Депутат НС: продукт ААЦ больше не имеет покупателя, поскольку в стране больше нет нелегитимной власти
|Католикос Всех Армян отправился с однодневным визитом в ОАЭ
|Премьер-министр РА: Католикос всех армян нарушил обет безбрачия и должен покинуть Патриархат
|Пресс-секретарь премьера опровергла информацию с участием кортежа Пашиняна
|Начинается регистрация первоклассников для поступления школы Армении
|Первый президент РА решительно осуждает посягательства властей Армении на 1700- летнюю ААЦ
|Плановые отключения электроэнергии 9 июня
|В отношениях Еревана и Тбилиси возник кризис доверия: Сурен Суренянц
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|В НС Армении подвели итоги визита Валентины Матвиенко в Ереван
|Фракция НС <Честь имею> назвала кандидата в премьеры для запуска процесса вотума недоверия Пашиняну
|Партия Сержа Саргсяна выбрала кандидата на пост премьера в рамках импичмента Пашиняну
|Пашинян: Армения придает важность продолжительному развитию дружественных отношений со Швецией
|Хачатурян и Матвиенко обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки
|СНБ Армении опровергает информацию о похищении сюникских подростков азербайджанцами
|Глава Антикоррупционного комитета Армении не видит коррупции в том, что инициатива Анны Акопян <Учиться - это модно> реализуется на бюджетные деньги
|Изменены условия жилищной госпрограммы для арцахцев, но основные проблемы остаются нерешенными
|Иерей ААЦ: Церковь принадлежит народу, в установленном Богом порядке
|Родные организатора кражи из СК готовы возместить часть украденной суммы - Глава Антикоррупционного комитета
|Вице-мэр представил детали проекта <Метро Ачапняк>: строительство планируется начать к концу года или в начале 2026г.
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