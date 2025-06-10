Вторник, 10 Июня 2025 14:19

АрмИнфо. Россия официально признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Как сообщает ТАСС, так, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние слова помощника президента РФ Владимира Мединского. Она призвала не вырывать их из контекста и правильно интерпретировать высказанные мысли.

По словам Захаровой, Мединский говорил об историческом аспекте проблемы, социокультурных особенностях региона и о страданиях людей, проживавших в Арцахе. "Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение", - заявила глава МИД России.

Напомним, что ранее Мединский привел пример Нагорного Карабаха в контексте украинского урегулирования. По его словам, которые он высказал в интервью RT, если остановить конфликт по всей линии фронта, заключить какое-то перемирие, этот регион превратится в огромный Карабах. "Был такой спорный регион между Арменией и Азербайджаном - Карабах", - сказал помощник президента РФ.

В этой связи, МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором посчитал приведенное Мединским сравнение "искажением фактов". В Баку также выразили сожаление в связи с тем, что Владимир Мединский сравнил войну в Нагорном Карабахе с российско-украинским конфликтом. Официальный Ереван по этому поводу не высказывался.