Вторник, 10 Июня 2025 11:23

АрмИнфо. Генеральная прокуратура направила ходатайства в Национальное Собрание о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении руководителя фракции <Айастан> Сейрана Оганяна и секретаря той же фракции Арцвика Минасяна.

Как сообщили в прокуратуре государственному ИА <Арменпресс>, согласно ходатайству в отношении Сейрана Оганяна, в декларациях, поданных в разные годы, последний скрыл принадлежащее ему имущество, в частности земельный участок, расположенный в общине Драхтик, и построенный на нем без разрешения частный дом. Согласно ходатайству в отношении Арцвика Минасяна, последний злоупотребил служебными полномочиями.