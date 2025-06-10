Вторник, 10 Июня 2025 11:19

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян от угроз в адрес Армянской Апостольской церкви и ее предводителя - Католикоса всех армян Гарегина II переходит к конкретным шагам. На своей странице в Facebook глава армянского правительства сообщил о намерениях создать координационную группу по организации выборов нового Католикоса всех армян.

"Уважаемые верные последователи Армянской Апостольской Святой Церкви! Как один из вас, я обращаюсь к вам: нам необходимо предпринять активные шаги для освобождения Патриархата Первопрестольного Эчмиадзина и организации новых выборов Католикоса. На данном этапе мы должны создать координационную группу для решения организационных вопросов вышеуказанной повестки дня. Членами координационной группы могут быть те последователи Армянской Апостольской Церкви, которые, всем сердцем верят в нашего живого Господа Иисуса Христа, прочитали Библию от начала до конца хотя бы один раз, соблюдали Великий пост хотя бы один раз за последние пять лет, молятся каждый день, считают, что повестка дня обновления Первопрестольного Эчмиадзина вытекает из интересов ААЦ, нашего народа, нашего государства и соответствует священной традиции наших предков", - отметил премьер-министр РА.

Он добавил, что членами координационной группы могут быть как мужчины, так и женщины, миряне и священнослужители. Обязательным условием является то, чтобы они не нарушали обет безбрачия.

"Я возьму на себя ответственность за отбор первых 10 членов Координационной группы на основе оценки проведенных бесед по вышеуказанным критериям. В дальнейшем группа сама определит процедуры расширения, свою структуру и другие возможные вопросы. Я понимаю, что большинство из вышеперечисленных критериев членства в координационной группе не могут быть объективно проверены, но с Божьей помощью в контактах и беседах можно прояснить и увидеть глазами души. Если вы соответствуете вышеуказанным критериям, пожалуйста, отправьте свое имя, фамилию и номер телефона на [email protected] для включения в координационную группу, написав в теме письма: координационная группа. Пожалуйста, также кратко напишите о своей профессии и/или роде занятий. Формирование координационной группы будет происходить в рабочем порядке. Во время этой нашей деятельности будет слышно много слов искушения, нас будут обвинять в различных грехах. Посмотрите на все это глазами вашей души, послушайте голос нашего живого Господа Иисуса Христа и руководствуйтесь соответственно", - написал Никол Пашинян.

Напомним, что власти Армении не оставляют попыток отстранить Гарегина II от должности Католикоса всех армян. Накануне премьер-министр РА в очередной раз обвинил Католикоса в нарушении обета безбрачия. По этой причине от выступил за отставку Гарегина II.

29 мая на заседании правительства премьер заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны".

Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.