Вторник, 10 Июня 2025 11:16

АрмИнфо. Сравнение помощником президента России Владимиром Мединским российско-украинского конфликта с нагорно- карабахским конфликтом вызвало истерику официального Баку.

Ранее Мединский привел пример Нагорного Карабаха в контексте украинского урегулирования. По его словам, которые он высказал в интервью RT, если остановить конфликт по всей линии фронта, заключить какое-то перемирие, этот регион превратится в огромный Карабах. "Был такой спорный регион между Арменией и Азербайджаном - Карабах", - сказал помощник президента РФ.

В этой связи, МИД Азербайджана выступил с пространным заявлением, в котором посчитал приведенное Мединским сравнение "искажением фактов". "Удивительно, но, будучи помощником президента РФ, а также председателем Межведомственной комиссии по историческому образованию России, Мединский не знает, что Карабах никогда не был спорной территорией. Мы хотели бы напомнить, что Карабах является древней и неотъемлемой частью Азербайджана. Россия сама признала и продолжает признавать Карабах частью территории Азербайджана", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана, которое приводит газета "Коммерсант".

В Баку также выразили сожаление в связи с тем, что Владимир Мединский сравнил войну в Нагорном Карабахе с российско- украинским

конфликтом. "Такое сравнение неуместно, поскольку Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо страны", - добавило азербайджанское ведомство, призвав помощника президента РФ "воздержаться от нанесения ущерба межгосударственным отношениям".

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении армянского Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.