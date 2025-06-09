АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
административный округ Кентрон Еревана:
11։00-17։00 частные дома 48, 75 на улице Нар-Доса, жилой дом 29 и частные дома 20-33 на улице Ростоми, жилые дома 21/1, 23, 23/7, 25, 27, 28 на улице Ер. Кочара, жилые дома 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4 на улице Кохбаци, жилые дома 3, 7, 11 на улице Хоренаци, жилые дома 16, 16а, 18 на пр. Маштоца, жилые дома 11, 13 на улице Амиряна, частные дома 20-55 на улице Заваряна, жилой дом 57/19 на улице Заваряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 8-64 на улице Толстого, жилые дома 3, 5, 5а, 7 на улице Амиряна, жилые дома 1-4 на улице Закяна;
административный округ Аван Еревана:
10։00-16։00 частично кварталы Чаренц, Брюсов, Дурян, Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;
11:00-17:00 частные дома на улице Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;
административный округ Ачапняк Еревана:
10։00-16։00 жилые дома 12, 14, 15, 39, 40 в Норашене;
административный округ Малатия-Себастия Еревана:
10։00-16։00 жилые дома 135, 137, 139, 143, 145, 147, 149 на улице Андраника, жилой дом 21 в кв. Б-2, ГНКО “Детско-дошкольное образовательное учреждение” N94;
административный округ Шенгавит Еревана:
10։00-16։00 частные дома на улицах О. Ованнисяна, Попова, Маркварти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21, 21а, 4/7а на улице Ширака, частные дома на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
административный округ Эребуни Еревана:
11։00-17։00 улица Атояна, поликлиника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Нор Ареше;
административный округ Нубарашен Еревана:
10։00-16։00 4-ая улица, квартал ‘Е-3”, “квартал “Е-7” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),частные дома квартала “З” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
11։00 -15։00 частично села Ерасхаун и Варданашен; село Акналич;
11:00-17:00 села Джанфида и Пшатаван;
10։00-11։30 частично село Димитров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
10:00-12:00 частично квартал “Каяран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично улицы Горацаранаин, Грант Варданян, Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Норамарг, Саят-Нова;
11:00-12:00 село Шаумян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
11։00-15։00 села Нарек, Кахцрашен; частично село Айгезард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
12:30-14:00 частично улица Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; частично улицы Еркатугаиннерим А. Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; частично село Мхчян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Ванашен; частично село Ноякерт;
12:00-15:00 частично улицы Маркса, Ачаряна, Араза, Исакова, Дуряна, Орбели, Огостоси 23, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;
10։00 -12։00 частично улица Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;
10:30-12:30 частично улицы Арав-Аревмтян, Мурацана, Таманцинери, Геворгян, Гладзорян, Мшецу, Авагяна, Камо, Багдасаряна, Арсенян, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошяна, Аракелян, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Вернашен, Меграовит;
10:30-16:00 села Хндзорут, Нор Азнваберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
11։00-17։00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Дзорахбюр; квартал ‘Багреванд” в Джвреже и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
10:00-11:30 населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
10։00-16։00 частично город Чамбарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
10:10-12:00 села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Капавор”, газозаправочные станции “Ануш Кнар”, “Гога-Седа”, воинская часть Ваневана, станции компаний “Вива Армения”, ‘Тим Телеком”, ‘Юком”:
11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
12:00-13:00 населенный пункт Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
12:10-16:50 село Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Ева-Шин”;
13:00-14:00 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
14:00-14:30 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
14:30-15:00 населенный пункт Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
11:00-14:00 село Беркабер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
11:00-13:30 села Киранц, Цахкаван, Беркабер, Саригюг, Севкар, телестанция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитаряна, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;
10։00-13։30 частично село Лернаовит,
14:00-17:00 частично улицы Хоренаци, Саят-Нова, Комитаса, Калашян, Чайковского в городе Степанаван;
11:00-15:00 квартал “Ашотаберд” в городе Степанаван;
13:00-17:30 квартал ‘Дзахапня” в городе Степанаван;
14։00-16։30 частично улицы Микаеляна, Комитаса, Исаакяна, Аветисяна в городе Степанаван; частично село Лернаовит;
09:30-12:00 село Пухрут;
10:00 -12:00 улицы Туманяна, Спандаряна в городе Горис;
12:00 -14:00 улицы Лусаворутян и Йолян в городе Горис;
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.