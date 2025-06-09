Arminfo.info


 Понедельник, 9 Июня 2025 17:18

Плановые отключения электроэнергии 10 июня

Плановые отключения электроэнергии 10 июня

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 частные дома 48, 75 на улице Нар-Доса, жилой дом 29 и частные дома 20-33 на улице Ростоми, жилые дома 21/1, 23, 23/7, 25, 27, 28 на улице Ер. Кочара, жилые дома 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4 на улице Кохбаци, жилые дома 3, 7, 11 на улице Хоренаци, жилые дома 16, 16а, 18 на пр. Маштоца, жилые дома 11, 13 на улице Амиряна, частные дома 20-55 на улице Заваряна, жилой дом 57/19 на улице Заваряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 8-64 на улице Толстого, жилые дома 3, 5, 5а, 7 на улице Амиряна, жилые дома 1-4 на улице Закяна;

 

административный округ Аван Еревана:

10։00-16։00 частично кварталы Чаренц, Брюсов, Дурян, Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 частные дома на улице Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

 

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 12, 14, 15, 39, 40 в Норашене;

 

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 135, 137, 139, 143, 145, 147, 149 на улице Андраника, жилой дом 21 в кв. Б-2, ГНКО “Детско-дошкольное образовательное учреждение” N94;

 

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 частные дома на улицах О. Ованнисяна, Попова, Маркварти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21, 21а, 4/7а на улице Ширака, частные дома на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Эребуни Еревана:

11։00-17։00 улица Атояна, поликлиника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Нор Ареше;

 

административный округ Нубарашен Еревана:

10։00-16։00 4-ая улица, квартал ‘Е-3”, “квартал “Е-7” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),частные дома квартала “З” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

11։00 -15։00 частично села Ерасхаун и Варданашен; село Акналич;

11:00-17:00 села Джанфида и Пшатаван;

 

в Араратской области:

10։00-11։30 частично село Димитров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 частично квартал “Каяран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично улицы Горацаранаин, Грант Варданян, Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Норамарг, Саят-Нова;

11:00-12:00 село Шаумян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 села Нарек, Кахцрашен; частично село Айгезард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:30-14:00 частично улица Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; частично улицы Еркатугаиннерим А. Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; частично село Мхчян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Ванашен; частично село Ноякерт;

12:00-15:00 частично улицы Маркса, Ачаряна, Араза, Исакова, Дуряна, Орбели, Огостоси 23, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

 

в Вайоц Дзорской области:

10։00 -12։00 частично улица Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

10:30-12:30 частично улицы Арав-Аревмтян, Мурацана, Таманцинери, Геворгян, Гладзорян, Мшецу, Авагяна, Камо, Багдасаряна, Арсенян, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошяна, Аракелян, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Вернашен, Меграовит;

10:30-16:00 села Хндзорут, Нор Азнваберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Котайкской области:

11։00-17։00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Дзорахбюр; квартал ‘Багреванд” в Джвреже и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Гегаркуникской области:

10:00-11:30 населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։00 частично город Чамбарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:10-12:00 села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Капавор”, газозаправочные станции “Ануш Кнар”, “Гога-Седа”, воинская часть Ваневана, станции компаний “Вива Армения”, ‘Тим Телеком”, ‘Юком”:

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-13:00 населенный пункт Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:10-16:50 село Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Ева-Шин”;

13:00-14:00 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-14:30 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:30-15:00 населенный пункт Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Тавушской области:

11:00-14:00 село Беркабер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:30 села Киранц, Цахкаван, Беркабер, Саригюг, Севкар, телестанция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитаряна, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

 

в Лорийской области:

10։00-13։30 частично село Лернаовит,

14:00-17:00 частично улицы Хоренаци, Саят-Нова, Комитаса, Калашян, Чайковского в городе Степанаван;

11:00-15:00 квартал “Ашотаберд” в городе Степанаван;

13:00-17:30 квартал ‘Дзахапня” в городе Степанаван;

14։00-16։30 частично улицы Микаеляна, Комитаса, Исаакяна, Аветисяна в городе Степанаван; частично село Лернаовит;

 

в Сюникской области:

09:30-12:00 село Пухрут;

10:00 -12:00 улицы Туманяна, Спандаряна в городе Горис;

12:00 -14:00 улицы Лусаворутян и Йолян в городе Горис;

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

 

 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Шармазанов: Если мы хотим остановить процесс потери нашего государства, мы обязаны предпринять для этого какие-то действияШармазанов: Если мы хотим остановить процесс потери нашего государства, мы обязаны предпринять для этого какие-то действия
Армения подтверждает свою приверженность к проведению эффективной конференции COP-17Армения подтверждает свою приверженность к проведению эффективной конференции COP-17
Плановые отключения электроэнергии 10 июняПлановые отключения электроэнергии 10 июня
При партнерстве Конверс Банка создан эксклюзивный финтех-стартап - приложение Superra для сделок на вторичном рынке ценных бумагПри партнерстве Конверс Банка создан эксклюзивный финтех-стартап - приложение Superra для сделок на вторичном рынке ценных бумаг
В Армению прибыла делегация колледжа национальной обороны ИндииВ Армению прибыла делегация колледжа национальной обороны Индии
Министр иностранных дел Армении в Ницце встретился со своим французским коллегойМинистр иностранных дел Армении в Ницце встретился со своим французским коллегой
Для запуска процесса импичмента Пашиняна <Айастан> готова обеспечить подписи недостающих 28 депутатовДля запуска процесса импичмента Пашиняна <Айастан> готова обеспечить подписи недостающих 28 депутатов
Азербайджановед: Программа Азербайджановед: Программа "Западный Азербайджан" - результат политики армянских властей в вопросе Арцаха
СК РА: Сеть магазинов электроники доплатила ранее скрытые налоги на 460 млн драмовСК РА: Сеть магазинов электроники доплатила ранее скрытые налоги на 460 млн драмов
Депутат: Военно-политическое руководство Арцаха продолжает свою борьбу в неравных условияхДепутат: Военно-политическое руководство Арцаха продолжает свою борьбу в неравных условиях
Американский правозащитник: Продолжение войны между Арменией и Азербайджаном вероятнее, чем заключение мираАмериканский правозащитник: Продолжение войны между Арменией и Азербайджаном вероятнее, чем заключение мира
Президент РА отбывает с рабочим визитом во ФранциюПрезидент РА отбывает с рабочим визитом во Францию
Опальный депутат: мы не поддержим кандидатуру Давида Амбарцумяна на пост премьер-министра РАОпальный депутат: мы не поддержим кандидатуру Давида Амбарцумяна на пост премьер-министра РА
Армения присоединяется к мировому юбилею легендарного фильма Чарли Чаплина <Золотая лихорадка>Армения присоединяется к мировому юбилею легендарного фильма Чарли Чаплина <Золотая лихорадка>
Католикос всех армян призвал паломников из Австралии оказать поддержку арцахцамКатоликос всех армян призвал паломников из Австралии оказать поддержку арцахцам
Депутат НС: продукт ААЦ больше не имеет покупателя, поскольку в стране больше нет нелегитимной властиДепутат НС: продукт ААЦ больше не имеет покупателя, поскольку в стране больше нет нелегитимной власти
Католикос Всех Армян отправился с однодневным визитом в ОАЭКатоликос Всех Армян отправился с однодневным визитом в ОАЭ
Премьер-министр РА: Католикос всех армян нарушил обет безбрачия и должен покинуть ПатриархатПремьер-министр РА: Католикос всех армян нарушил обет безбрачия и должен покинуть Патриархат
Пресс-секретарь премьера опровергла информацию с участием кортежа ПашинянаПресс-секретарь премьера опровергла информацию с участием кортежа Пашиняна
Начинается  регистрация первоклассников для поступления школы АрменииНачинается  регистрация первоклассников для поступления школы Армении
Первый президент РА решительно осуждает посягательства властей Армении на 1700- летнюю ААЦПервый президент РА решительно осуждает посягательства властей Армении на 1700- летнюю ААЦ
Плановые отключения электроэнергии 9 июняПлановые отключения электроэнергии 9 июня
В отношениях Еревана и Тбилиси возник кризис доверия: Сурен СуренянцВ отношениях Еревана и Тбилиси возник кризис доверия: Сурен Суренянц
Моя цель - избавиться от зла: кандидат в премьеры от <Честь имею> призвал всех оппозиционеров к объединениюМоя цель - избавиться от зла: кандидат в премьеры от <Честь имею> призвал всех оппозиционеров к объединению
В НС Армении подвели итоги визита Валентины Матвиенко в ЕреванВ НС Армении подвели итоги визита Валентины Матвиенко в Ереван
Фракция НС <Честь имею> назвала кандидата в премьеры для запуска процесса вотума недоверия ПашинянуФракция НС <Честь имею> назвала кандидата в премьеры для запуска процесса вотума недоверия Пашиняну
Партия Сержа Саргсяна выбрала кандидата на пост премьера в рамках импичмента ПашинянуПартия Сержа Саргсяна выбрала кандидата на пост премьера в рамках импичмента Пашиняну
Пашинян: Армения придает важность продолжительному развитию дружественных отношений со ШвециейПашинян: Армения придает важность продолжительному развитию дружественных отношений со Швецией
Хачатурян и Матвиенко обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повесткиХачатурян и Матвиенко обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки
СНБ Армении опровергает информацию о похищении сюникских подростков азербайджанцамиСНБ Армении опровергает информацию о похищении сюникских подростков азербайджанцами
Глава Антикоррупционного комитета Армении не видит коррупции в том, что инициатива Анны Акопян <Учиться - это модно> реализуется на бюджетные деньгиГлава Антикоррупционного комитета Армении не видит коррупции в том, что инициатива Анны Акопян <Учиться - это модно> реализуется на бюджетные деньги
Изменены условия жилищной госпрограммы для арцахцев, но основные проблемы остаются нерешеннымиИзменены условия жилищной госпрограммы для арцахцев, но основные проблемы остаются нерешенными
Иерей ААЦ: Церковь принадлежит народу, в установленном Богом порядкеИерей ААЦ: Церковь принадлежит народу, в установленном Богом порядке
Родные организатора кражи из СК готовы возместить часть украденной суммы - Глава Антикоррупционного комитетаРодные организатора кражи из СК готовы возместить часть украденной суммы - Глава Антикоррупционного комитета
Вице-мэр представил детали проекта <Метро Ачапняк>: строительство планируется начать к концу года или в начале 2026г.Вице-мэр представил детали проекта <Метро Ачапняк>: строительство планируется начать к концу года или в начале 2026г.
Спикер СФ: визит российской парламентской делегации в Армению своевременный и актуальныйСпикер СФ: визит российской парламентской делегации в Армению своевременный и актуальный
Комиссия по предотвращению коррупции начала производство в связи с матерным оскорблением Пашиняна в адрес духовенстваКомиссия по предотвращению коррупции начала производство в связи с матерным оскорблением Пашиняна в адрес духовенства
Ален Симонян: мы стремимся к углублению армяно-российских отношенийАлен Симонян: мы стремимся к углублению армяно-российских отношений
Ереванская мэрия опровергает слухи об отмене платы за парковкуЕреванская мэрия опровергает слухи об отмене платы за парковку
Матвиенко подтвердила готовность Москвы к продолжению сотрудничества с Ереваном на основе взаимного уважения и дружбыМатвиенко подтвердила готовность Москвы к продолжению сотрудничества с Ереваном на основе взаимного уважения и дружбы
ВС Азербайджана увезли в неизвестном направлении двух несовершеннолетних мальчиков из общины Тег Сюникской области - ТатоянВС Азербайджана увезли в неизвестном направлении двух несовершеннолетних мальчиков из общины Тег Сюникской области - Татоян
Акоп Аршакян: Память о Великой победе будет передаваться из поколения в поколениеАкоп Аршакян: Память о Великой победе будет передаваться из поколения в поколение
Депутаты Сейма Латвии опровергли азербайджанскую фальсификацию по поводу армянских военнопленныхДепутаты Сейма Латвии опровергли азербайджанскую фальсификацию по поводу армянских военнопленных
Пашинян не ослабляет прессинг на Католикоса Всех армянПашинян не ослабляет прессинг на Католикоса Всех армян
Спикер СФ: Российская Федерация является сторонницей мира и стабильности в регионеСпикер СФ: Российская Федерация является сторонницей мира и стабильности в регионе
Глава Минюста не видит вмешательства во внутренние дела ААЦ, но видит проблему с тем, что церковь занимается политикойГлава Минюста не видит вмешательства во внутренние дела ААЦ, но видит проблему с тем, что церковь занимается политикой
Основными темами российско- армянского межрегионального форума стали перспективы сотрудничества городов - побратимов двух странОсновными темами российско- армянского межрегионального форума стали перспективы сотрудничества городов - побратимов двух стран
Спикер НС РА: Победа в ВОВ является одной из объединяющих ценностей в отношениях между Арменией и РоссиейСпикер НС РА: Победа в ВОВ является одной из объединяющих ценностей в отношениях между Арменией и Россией
Группа прозападников вновь провела пикет в Ереване: на этот раз, в преддверии визита в парламент главы СФ РоссииГруппа прозападников вновь провела пикет в Ереване: на этот раз, в преддверии визита в парламент главы СФ России
Спикер СФ: Спикер СФ: "Россия придает очень важное значение межпарламентскому сотрудничеству с братской Арменией
Школы Армении приглашаются к конкурсу на их оснащение современной техникойШколы Армении приглашаются к конкурсу на их оснащение современной техникой
Двое несовершеннолетних граждан Армении, заблудившись, оказались на территории Азербайджана - СНБДвое несовершеннолетних граждан Армении, заблудившись, оказались на территории Азербайджана - СНБ
Чем обусловлено желание узнать, придерживался ли Католикос целибата? ААЦ припомнили оппозиционную деятельностьЧем обусловлено желание узнать, придерживался ли Католикос целибата? ААЦ припомнили оппозиционную деятельность
Фонд Фонд "Гегард": Азербайджан уничтожил 14 объектов армянского религиозного и культурного наследия в Арцахе
Зангезурский медно-молибденовый комбинат стал партнером конкурса бизнес-задач CaseKeyЗангезурский медно-молибденовый комбинат стал партнером конкурса бизнес-задач CaseKey
Инициатива Анны Акопян <Учиться - это модно> реализуется на деньги налогоплательщиковИнициатива Анны Акопян <Учиться - это модно> реализуется на деньги налогоплательщиков
Суд приостановил действие решения о повышении платы за парковку в ЕреванеСуд приостановил действие решения о повышении платы за парковку в Ереване
Политолог: глава армянского правительства в своих шагах применяет тактику Политолог: глава армянского правительства в своих шагах применяет тактику "ни одного спокойного дня"
Жена главы МИД Армении назначена директором фонда <Центр поддержки инвестиций>Жена главы МИД Армении назначена директором фонда <Центр поддержки инвестиций>
Глава СФ России возложила цветы к Вечном огню в Парке Победы в ЕреванеГлава СФ России возложила цветы к Вечном огню в Парке Победы в Ереване
Читать больше



Эксперты
Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искаженийДети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к ПоднебеснойРоссийский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к Поднебесной
Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружиИскандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
Арам Аветис: Я чучело ОдиссеяАрам Аветис: Я чучело Одиссея
Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента ТурцииВостоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
Читать больше
Комментируемые
Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ АрменииДепутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
Католикос Всех армян <на мушке> у ПашинянаКатоликос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав АрцахКатоликос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофиламиОчередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и БрюсселемВице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООНАрмения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
Вардан Гукасян избран мэром ГюмриВардан Гукасян избран мэром Гюмри
Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены властиСаргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его АзербайджануОппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации АрменииПолитик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана ГукасянаПрокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
Партия Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь АзербайджануШестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-ПетросянаПолитолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-Петросяна




Сессия ЕАБР на Международном форуме «Астана»: новые горизонты партнерства и интеграции в Евразийском регионеСессия ЕАБР на Международном форуме «Астана»: новые горизонты партнерства и интеграции в Евразийском регионе