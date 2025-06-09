Понедельник, 9 Июня 2025 17:18

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 частные дома 48, 75 на улице Нар-Доса, жилой дом 29 и частные дома 20-33 на улице Ростоми, жилые дома 21/1, 23, 23/7, 25, 27, 28 на улице Ер. Кочара, жилые дома 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4 на улице Кохбаци, жилые дома 3, 7, 11 на улице Хоренаци, жилые дома 16, 16а, 18 на пр. Маштоца, жилые дома 11, 13 на улице Амиряна, частные дома 20-55 на улице Заваряна, жилой дом 57/19 на улице Заваряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 8-64 на улице Толстого, жилые дома 3, 5, 5а, 7 на улице Амиряна, жилые дома 1-4 на улице Закяна;

административный округ Аван Еревана:

10։00-16։00 частично кварталы Чаренц, Брюсов, Дурян, Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 частные дома на улице Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 12, 14, 15, 39, 40 в Норашене;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 135, 137, 139, 143, 145, 147, 149 на улице Андраника, жилой дом 21 в кв. Б-2, ГНКО “Детско-дошкольное образовательное учреждение” N94;

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 частные дома на улицах О. Ованнисяна, Попова, Маркварти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21, 21а, 4/7а на улице Ширака, частные дома на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Эребуни Еревана:

11։00-17։00 улица Атояна, поликлиника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Нор Ареше;

административный округ Нубарашен Еревана:

10։00-16։00 4-ая улица, квартал ‘Е-3”, “квартал “Е-7” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),частные дома квартала “З” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области :

11։00 -15։00 частично села Ерасхаун и Варданашен; село Акналич;

11:00-17:00 села Джанфида и Пшатаван;

в Араратской области :

10։00-11։30 частично село Димитров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 частично квартал “Каяран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично улицы Горацаранаин, Грант Варданян, Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Норамарг, Саят-Нова;

11:00-12:00 село Шаумян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 села Нарек, Кахцрашен; частично село Айгезард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:30-14:00 частично улица Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; частично улицы Еркатугаиннерим А. Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; частично село Мхчян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Ванашен; частично село Ноякерт;

12:00-15:00 частично улицы Маркса, Ачаряна, Араза, Исакова, Дуряна, Орбели, Огостоси 23, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области :

10։00 -12։00 частично улица Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

10:30-12:30 частично улицы Арав-Аревмтян, Мурацана, Таманцинери, Геворгян, Гладзорян, Мшецу, Авагяна, Камо, Багдасаряна, Арсенян, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошяна, Аракелян, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Вернашен, Меграовит;

10:30-16:00 села Хндзорут, Нор Азнваберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области :

11։00-17։00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Дзорахбюр; квартал ‘Багреванд” в Джвреже и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области :

10:00-11:30 населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։00 частично город Чамбарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:10-12:00 села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Капавор”, газозаправочные станции “Ануш Кнар”, “Гога-Седа”, воинская часть Ваневана, станции компаний “Вива Армения”, ‘Тим Телеком”, ‘Юком”:

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-13:00 населенный пункт Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:10-16:50 село Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Ева-Шин”;

13:00-14:00 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-14:30 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:30-15:00 населенный пункт Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-14:00 село Беркабер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:30 села Киранц, Цахкаван, Беркабер, Саригюг, Севкар, телестанция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитаряна, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Лорийской области:

10։00-13։30 частично село Лернаовит,

14:00-17:00 частично улицы Хоренаци, Саят-Нова, Комитаса, Калашян, Чайковского в городе Степанаван;

11:00-15:00 квартал “Ашотаберд” в городе Степанаван;

13:00-17:30 квартал ‘Дзахапня” в городе Степанаван;

14։00-16։30 частично улицы Микаеляна, Комитаса, Исаакяна, Аветисяна в городе Степанаван; частично село Лернаовит;

в Сюникской области :

09:30-12:00 село Пухрут;

10:00 -12:00 улицы Туманяна, Спандаряна в городе Горис;

12:00 -14:00 улицы Лусаворутян и Йолян в городе Горис;

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.