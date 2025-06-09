Понедельник, 9 Июня 2025 17:09

АрмИнфо. В Армении создан эксклюзивный финтех-стартап - приложение Superra для сделок на вторичном рынке ценных бумаг. Банковским партнером приложения Superra выступает Конверс Банк, который также является корреспондентом по брокерским счетам ценных бумаг, купленных и проданных через Superra. Об этом отмечается в сообщении Конверс Банка.

Это приложение создано не для крупных инвесторов, таких как инвестиционные компании, банки, инвестиционные фонды, а для граждан - физических лиц. Superra упрощает и делает доступной для физических лиц торговлю на вторичном рынке ценных бумаг.

Superra либерализует и открывает вторичный рынок для инвесторов, предоставляя им доступ к вторичному рынку, где торгуются не только государственные облигации, но и ценные бумаги, выпущенные частными компаниями.

Конверс Банк, являясь андеррайтером ценных бумаг ряда организаций, придает важное значение развитию рынка ценных бумаг в армянских реалиях.