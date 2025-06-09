Понедельник, 9 Июня 2025 16:07

АрмИнфо. В Армении с 9 по 13 июня с ознакомительным визитом находится делегация колледжа национальной обороны Индии, возглавляемая генерал-майором Самартом Нагаром. Об этом сообщает пресс- служба Министерства обороны Армении.

Делегацию принял первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эдвард Асрян. Он ознакомил индийских коллег с реформами, проводимыми в Вооруженных силах Армении.

Кроме того, в рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы региональной и международной безопасности.