Понедельник, 9 Июня 2025 16:03

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении в Ницце провел встречу со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

По итогам встречи Мирзоян отметил, что активное участие в многосторонних платформах постоянно дополняет армяно-французскую повестку и является ключевым фактором для успешной реализации приоритетов. В числе последних он назвал проведение 17-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии в Ереване в 2026 году.

Согласно источнику, встреча состоялась в рамках Третьей конференции ООН по вопросам океана.