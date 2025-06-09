Понедельник, 9 Июня 2025 15:51

АрмИнфо. Введение в оборот президентом Азербайджана программы "Западный Азербайджан", является результатом опасной и ошибочной политики нынешних властей Армении в вопросе Арцаха. Об этом на своей странице в Фейсбук написала азербайджановед Татевик Айрапетян.

В этой связи она обратила внимание, что это выражение впервые появилось в публичном пространстве в Праге, всего через два месяца после признания Арцаха частью Азербайджана в декабре 2022 года. Как напомнила Айрапетян, в своем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда заявил: "Теперь, когда карабахский конфликт решен, это проблема, стоящая в нашей повестке дня. Конечно, было преждевременно говорить об этом до решения этого конфликта. Но мы не должны тратить время впустую сейчас".

По словам Айрапетян, это заявление четко демонстрирует, что Алиев тогда осознавал геополитические риски своего утверждения в контексте более широких экспансионистских амбиций. "Поэтому он сознательно избегал обсуждения этого вопроса до окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В мае 2024 года депутат от правящей Партии "Ени Азербайджан" Малахат Ибрагим подтвердил, что преждевременное поднятие вопроса о "Западном Азербайджане" могло бы осложнить процесс разрешения нагорно-карабахского конфликта. Он подчеркнул, что сначала необходимо было "освободить" Степанакерт, чтобы затем можно было переключить внимание на следующую цель", - напомнила Айрапетян.

Кроме того, после изучения учебников для 5, 8 и 11 классов азербайджановед заметила, что программа "Западный Азербайджан" стала активно преподноситься в учебниках государственных школ именно в 2022, 2023 и 2024 годах. "То есть сразу после событий в Арцахе целое поколение азербайджанцев воспитывается на идее о том, что якобы вся Армения является исторической азербайджанской землей". Более того, эта тема также фигурировала в сказках и образовательных программах высших государственных учебных заведений", - добавила Айрапетян.

При этом она подчеркнула, что единственным выходом из сложившейся ситуации является понимание и предотвращение существующих опасностей и рисков, исходящих от противника. "У всех нас есть выбор: понимать и предотвращать угрозы, исходящие от противника, или прятать голову в песок, создавая ложную реальность о кажущемся мире, а затем сталкиваться с горькой реальностью. Для меня предпочтительнее первый вариант", - резюмировала эксперт.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 1 июля верительные грамоты новоназначенного посла Канады в АР Кевина Гамильтона, в ответ на комментарий дипломата о праве на возвращение, заявил "право на возвращение должно быть обеспечено обоюдно, в том числе должно касаться представителей Общины Западного Азербайджана" (так "конструктивный сосед" называет Республику Армения).

Таким образом, пока правительство Армении рекламирует свой проект "Перекресток мира", власти Азербайджана насаждают в своем обществе и на международных площадках идею возвращения в так называемый "Западный Азербайджан".