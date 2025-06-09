Понедельник, 9 Июня 2025 11:47

АрмИнфо. К числу общих интересов нынешнего Католикоса всех армян Гарегина II и бывших криминальных лидеров Армении являлось и является стремление к ущемлению прав армянского народа. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель фракции Национального Собрания РА правящей в Армении партии "Гражданский договор" Айк Конджорян.

По его словам, сложившая ситуация позволяла эксплуатировать народ как физически, так и духовно. "Это то, что они делали десятилетиями.

Был простой политический бартер: воры давали Гарегину и его окружению финансовые привилегии и закрывали глаза на события, происходящие в стране, а Гарегин помазывал президентов, не имеющих народной легитимности. Вы мне даете деньги и привилегии, я вам даю легитимность. Но народ освободился от цепей подчинения, в стране больше нет объекта эксплуатации для преступного альянса. С другой стороны, в Армении есть власть, легитимность которой исходит от народа и только от народа. Вот почему духовные лидеры Церкви не находят своего места в демократической Армении: их продукт больше не имеет покупателя, поскольку больше нет ни нелегитимной власти, ни подданного народа", - написал депутат.

Он добавил, что власть в стране принадлежит народу, и чем раньше святые отцы это поймут, тем меньше легитимности они потеряют в духовном лидерстве.

Напомним, что власти Армении не оставляют попыток отстранить Гарегина II от должности Католикоса всех армян. Сегодня премьер-министр РА Никол Пашинян в очередной раз обвинил Католикоса в нарушении обета безбрачия. По этой причине от выступил за отставку Гарегина II.

29 мая на заседании правительства премьер заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.