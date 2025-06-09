Понедельник, 9 Июня 2025 11:30

АрмИнфо. Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, 9 июня отправился с однодневным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, где встретится с попечителями Церкви Святого Назарета и Армянской благотворительной семинарии в Калькутте.

Согласно заявлению, опубликованному информационной системой Первопрестольной, будут обсуждаться вопросы, связанные с деятельностью семинарии и жизнью общины.