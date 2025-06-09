Понедельник, 9 Июня 2025 11:29

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз обрушился с нападками на Армянскую Апостольскую церковь. 9 июня на своей странице в Facebook премьер-министр РА заявил, что Католикос всех армян Гарегин II нарушил добровольный обет безбрачия и имеет ребенка.

"Это факт, и если Гарегин II попытается это отрицать, я докажу это в необходимой форме. Соответственно, согласно канону Армянской Апостольской Церкви, Гарегин II не может быть епископом, архиепископом, он не может быть избранным и не может быть Католикосом. Ктрич Нерсисян (Католикос всех армян в миру - ред.) должен освободить Патриархат. Как верный последователь ААЦ, как человек, который с уважением относится к каждой ценности, к каждой реликвии, к каждому образу и камню нашего духовного наследия, я заявляю, что Армянская Апостольская Святая Церковь должна иметь новоизбранного Католикоса, чье доброе поведение будет проверено и подтверждено перед его выборами. Я призываю верных последователей ААЦ с любовью и по- христиански оъединиться вокруг повестки освобождения Патриархата с любовью и избрать поистине священного служителя Католикосом всех армян", - написал премьер-министр РА.

Отметим, что уже несколько дней подряд власти Армении выступают с нападками на Армянскую Апостольскую церковь и ее предводителя - Католикоса всех армян Гарегина II. 29 мая на заседании правительства премьер заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства.

На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.