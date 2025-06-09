Понедельник, 9 Июня 2025 11:05

АрмИнфо. С 9 июня начинается процесс регистрации первоклассников для поступления в общеобразовательные школы Армении.

Как передает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, процесс регистрации будет осуществляться в три этапа посредством программы " "Электронная система регистрации учащихся в школу> (hayt.emis.am, haytru.emis.am), оператором которой является "Национальный центр образовательных технологий" МОНКС.

На первом этапе с 9 июня вплоть до 22 июня включительно на сайте hayt.emis.am будет открыта регистрация для лиц, имеющих определенные льготы. Родители, желающие зарегистрироваться на занятия как на армянском, так и на русском языках, могут воспользоваться льготами.

В приоритетном порядке заявления будут рассматриваться, если сестра или брат ребенка, проходящего регистрацию, учится в той же общеобразовательной школе, родитель ребенка, проходящего регистрацию, является сотрудником данной школы, родитель ребенка, проходящего регистрацию, является сотрудником государственной системы РА, который в связи с выполнением своих трудовых обязанностей переехал на другое место жительства на срок не менее 6 месяцев. Вышеуказанный срок не применяется, если регистрация производится для семей, включенных в систему оценки уязвимости, детей, находящихся под опекой, детей с ограниченными возможностями или детей родителей с ограниченными возможностями, проживающих в радиусе пешеходной доступности от данной школы до дома, установленном законодательством РА. В этом случае родитель обращается в Министерство образования, науки и технологий РА, представляя соответствующие основания с целью приема ребенка в учреждение. Регистрация детей указанной группы осуществляется в соответствии с Законом Республики Армения "О защите прав и свобод детей".

Второй этап, который будет касаться приема в школы на общих основаниях, начнется с 24 июня. На сайте hayt.emis.am будет осуществляться прием заявлений для первоклассников для приема всех первоклассников общеобразовательных учреждений с обучением на армянском языке (в том числе иностранных граждан, лиц с двойным гражданством, лиц без гражданства, когда один из родителей является представителем одной из перечисленных групп, а другой - гражданином Республики Армения.

На третьем этапе, начиная с 1 июля, на сайте haytru.emis.am будет осуществляться прием заявлений для классов с обучением на русском языке по выбору родителей. Данный этап применяется в случаях, когда один из родителей является иностранным гражданином или лицом с двойным гражданством или лицом без гражданства или один из родителей является гражданином Республики Армения, представляющим национальное меньшинство.

Следует отметить, что регистрация обеспечивает прием остальных детей в то же учреждение, независимо от ограничения мест, предоставленных лицензией. Регистрация будет продолжаться в течение всего учебного года.