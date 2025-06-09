Понедельник, 9 Июня 2025 11:01

АрмИнфо. Первый президент РА Левон Тер- Петросян решительно осуждает посягательства властей Армении на 1700- летнюю Армянскую Апостольскую церковь. Об этом он заявил в ходе посещения Первопрестольного Эчмиадзина, где встретился с Католикосом всех армян Гарегином II.

Как передает Канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, в ходе встречи экс-президент РА выразил полную поддержку Его Святейшеству.

Он решительно осудил неконституционное посягательство властей Армении на 1700- летнюю ААЦ.

Отметим, что уже несколько дней подряд власти Армении выступают с нападками на Армянскую Апостольскую церковь и ее предводителя - Католикоса всех армян Гарегина II. Накануне на своей странице в Facebook премьер-министр РА Никол Пашинян в очередной раз заявил о необходимости "возвращения Церкви народу". "Государство (правительство) принадлежит народу. Церковь принадлежит народу. Мы вернули государство (правительство) народу. Мы также должны вернуть церковь народу", - написал глава армянского правительства.

29 мая на заседании правительства премьер заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.