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Плановые отключения электроэнергии 9 июняПлановые отключения электроэнергии 9 июня
В отношениях Еревана и Тбилиси возник кризис доверия: Сурен СуренянцВ отношениях Еревана и Тбилиси возник кризис доверия: Сурен Суренянц
Моя цель - избавиться от зла: кандидат в премьеры от <Честь имею> призвал всех оппозиционеров к объединениюМоя цель - избавиться от зла: кандидат в премьеры от <Честь имею> призвал всех оппозиционеров к объединению
В НС Армении подвели итоги визита Валентины Матвиенко в ЕреванВ НС Армении подвели итоги визита Валентины Матвиенко в Ереван
Фракция НС <Честь имею> назвала кандидата в премьеры для запуска процесса вотума недоверия ПашинянуФракция НС <Честь имею> назвала кандидата в премьеры для запуска процесса вотума недоверия Пашиняну
Партия Сержа Саргсяна выбрала кандидата на пост премьера в рамках импичмента ПашинянуПартия Сержа Саргсяна выбрала кандидата на пост премьера в рамках импичмента Пашиняну
Пашинян: Армения придает важность продолжительному развитию дружественных отношений со ШвециейПашинян: Армения придает важность продолжительному развитию дружественных отношений со Швецией
Хачатурян и Матвиенко обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повесткиХачатурян и Матвиенко обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки
СНБ Армении опровергает информацию о похищении сюникских подростков азербайджанцамиСНБ Армении опровергает информацию о похищении сюникских подростков азербайджанцами
Глава Антикоррупционного комитета Армении не видит коррупции в том, что инициатива Анны Акопян <Учиться - это модно> реализуется на бюджетные деньгиГлава Антикоррупционного комитета Армении не видит коррупции в том, что инициатива Анны Акопян <Учиться - это модно> реализуется на бюджетные деньги
Изменены условия жилищной госпрограммы для арцахцев, но основные проблемы остаются нерешеннымиИзменены условия жилищной госпрограммы для арцахцев, но основные проблемы остаются нерешенными
Иерей ААЦ: Церковь принадлежит народу, в установленном Богом порядкеИерей ААЦ: Церковь принадлежит народу, в установленном Богом порядке
Родные организатора кражи из СК готовы возместить часть украденной суммы - Глава Антикоррупционного комитетаРодные организатора кражи из СК готовы возместить часть украденной суммы - Глава Антикоррупционного комитета
Вице-мэр представил детали проекта <Метро Ачапняк>: строительство планируется начать к концу года или в начале 2026г.Вице-мэр представил детали проекта <Метро Ачапняк>: строительство планируется начать к концу года или в начале 2026г.
Спикер СФ: визит российской парламентской делегации в Армению своевременный и актуальныйСпикер СФ: визит российской парламентской делегации в Армению своевременный и актуальный
Комиссия по предотвращению коррупции начала производство в связи с матерным оскорблением Пашиняна в адрес духовенстваКомиссия по предотвращению коррупции начала производство в связи с матерным оскорблением Пашиняна в адрес духовенства
Ален Симонян: мы стремимся к углублению армяно-российских отношенийАлен Симонян: мы стремимся к углублению армяно-российских отношений
Ереванская мэрия опровергает слухи об отмене платы за парковкуЕреванская мэрия опровергает слухи об отмене платы за парковку
Матвиенко подтвердила готовность Москвы к продолжению сотрудничества с Ереваном на основе взаимного уважения и дружбыМатвиенко подтвердила готовность Москвы к продолжению сотрудничества с Ереваном на основе взаимного уважения и дружбы
ВС Азербайджана увезли в неизвестном направлении двух несовершеннолетних мальчиков из общины Тег Сюникской области - ТатоянВС Азербайджана увезли в неизвестном направлении двух несовершеннолетних мальчиков из общины Тег Сюникской области - Татоян
Акоп Аршакян: Память о Великой победе будет передаваться из поколения в поколениеАкоп Аршакян: Память о Великой победе будет передаваться из поколения в поколение
Депутаты Сейма Латвии опровергли азербайджанскую фальсификацию по поводу армянских военнопленныхДепутаты Сейма Латвии опровергли азербайджанскую фальсификацию по поводу армянских военнопленных
Пашинян не ослабляет прессинг на Католикоса Всех армянПашинян не ослабляет прессинг на Католикоса Всех армян
Спикер СФ: Российская Федерация является сторонницей мира и стабильности в регионеСпикер СФ: Российская Федерация является сторонницей мира и стабильности в регионе
Глава Минюста не видит вмешательства во внутренние дела ААЦ, но видит проблему с тем, что церковь занимается политикойГлава Минюста не видит вмешательства во внутренние дела ААЦ, но видит проблему с тем, что церковь занимается политикой
Основными темами российско- армянского межрегионального форума стали перспективы сотрудничества городов - побратимов двух странОсновными темами российско- армянского межрегионального форума стали перспективы сотрудничества городов - побратимов двух стран
Спикер НС РА: Победа в ВОВ является одной из объединяющих ценностей в отношениях между Арменией и РоссиейСпикер НС РА: Победа в ВОВ является одной из объединяющих ценностей в отношениях между Арменией и Россией
Группа прозападников вновь провела пикет в Ереване: на этот раз, в преддверии визита в парламент главы СФ РоссииГруппа прозападников вновь провела пикет в Ереване: на этот раз, в преддверии визита в парламент главы СФ России
Спикер СФ: Спикер СФ: "Россия придает очень важное значение межпарламентскому сотрудничеству с братской Арменией
Школы Армении приглашаются к конкурсу на их оснащение современной техникойШколы Армении приглашаются к конкурсу на их оснащение современной техникой
Двое несовершеннолетних граждан Армении, заблудившись, оказались на территории Азербайджана - СНБДвое несовершеннолетних граждан Армении, заблудившись, оказались на территории Азербайджана - СНБ
Чем обусловлено желание узнать, придерживался ли Католикос целибата? ААЦ припомнили оппозиционную деятельностьЧем обусловлено желание узнать, придерживался ли Католикос целибата? ААЦ припомнили оппозиционную деятельность
Фонд Фонд "Гегард": Азербайджан уничтожил 14 объектов армянского религиозного и культурного наследия в Арцахе
Зангезурский медно-молибденовый комбинат стал партнером конкурса бизнес-задач CaseKeyЗангезурский медно-молибденовый комбинат стал партнером конкурса бизнес-задач CaseKey
Инициатива Анны Акопян <Учиться - это модно> реализуется на деньги налогоплательщиковИнициатива Анны Акопян <Учиться - это модно> реализуется на деньги налогоплательщиков
Суд приостановил действие решения о повышении платы за парковку в ЕреванеСуд приостановил действие решения о повышении платы за парковку в Ереване
Политолог: глава армянского правительства в своих шагах применяет тактику Политолог: глава армянского правительства в своих шагах применяет тактику "ни одного спокойного дня"
Жена главы МИД Армении назначена директором фонда <Центр поддержки инвестиций>Жена главы МИД Армении назначена директором фонда <Центр поддержки инвестиций>
Глава СФ России возложила цветы к Вечном огню в Парке Победы в ЕреванеГлава СФ России возложила цветы к Вечном огню в Парке Победы в Ереване
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Дания является надежным партнером Армении: ПашинянДания является надежным партнером Армении: Пашинян
Пашинян: общине Джермук возвращены 2 земельных участкаПашинян: общине Джермук возвращены 2 земельных участка
Мгер Григорян принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ в ДушанбеМгер Григорян принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ в Душанбе
Мэр Еревана с замгубернатора Санкт-Петербурга обсудил текущие программы сотрудничестваМэр Еревана с замгубернатора Санкт-Петербурга обсудил текущие программы сотрудничества
Жанна Андреасян приняла делегацию во главе с министром культуры Грузии Тинатин РухадзеЖанна Андреасян приняла делегацию во главе с министром культуры Грузии Тинатин Рухадзе
Президент Армении назначил послов Венгрии и ТаиландеПрезидент Армении назначил послов Венгрии и Таиланде
Полиция предупреждает: ИИ используется для имитации голоса и внешности с целью кражи денегПолиция предупреждает: ИИ используется для имитации голоса и внешности с целью кражи денег
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Мирзоян: После COP 29 нам не удалось обсудить с Азербайджаном судьбу армянских военнопленныхМирзоян: После COP 29 нам не удалось обсудить с Азербайджаном судьбу армянских военнопленных
В Ереване ждут президента Ирана и главу МИД  ГрузииВ Ереване ждут президента Ирана и главу МИД  Грузии
Мирзоян: Обсуждения между Арменией и Азербайджаном по обстрелам на границе не гарантируют их отсутствие в будущемМирзоян: Обсуждения между Арменией и Азербайджаном по обстрелам на границе не гарантируют их отсутствие в будущем
Ален Симонян анонсировал Ален Симонян анонсировал "скорую интересную новость"
Адвокат Рубена Варданяна выявил серьезные правовые нарушения в обвинительных материалах азербайджанской стороныАдвокат Рубена Варданяна выявил серьезные правовые нарушения в обвинительных материалах азербайджанской стороны
Мирзоян: согласование текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном уже само по себе является большим достижениемМирзоян: согласование текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном уже само по себе является большим достижением
Пашинян и Эрдоган пообщались по телефонуПашинян и Эрдоган пообщались по телефону
Генпрокуратура РА: в течение 2018-2024 гг.. государству возвращено около $536,2 млн.Генпрокуратура РА: в течение 2018-2024 гг.. государству возвращено около $536,2 млн.
Пашинян нашел своеобразный способ популяризации кампании <Учиться - это модно> - он обещает ответить на все вопросы участниковПашинян нашел своеобразный способ популяризации кампании <Учиться - это модно> - он обещает ответить на все вопросы участников
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Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и БрюсселемВице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
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Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его АзербайджануОппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
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