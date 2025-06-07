Суббота, 7 Июня 2025 15:29

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Арабкир Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 5-10 и частные дома 5-11 кв. ‘Канкер ГЭС”, частные дома 5/9-5/162 на улице Гапанцяна; собственные дома 26-102, 86-104 на улице Амо Сагяна, 2-ой переулкок Малхасянца, частные дома 58-115 на 2-ом переулке Папазяна,

административный округ Аван Еревана:

11:00-17:00 жилой дом 2/1 на улице Ачаряна, ЗАО “Национальный центр лечения зависимостей” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Национальный Центр Инфекционных Заболеваний” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 13/2 на 4-ой улице, частные дома на улице Ачаряна, частные дома на улицах Авана 4, 6, частные дома на 2-ом переулке 6-ой улицы Авана, ООО “Лусине А”, “Нушик Асициация”, “Флеш” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 89, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 на улице Бабаджаняна, частично абоненты-жильцы на улице Андраника;

административный округ Ачапняк Еревана:

10:00-16:00 квартал Г-1 Ю/З районе полностью;

административный округ Давташен Еревана:

10։00-16։00 1–ый переулок, частично 7-ая улица Давташена, территория, прилегающая к 1-ому кварталу Давташена;

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 частные дома на улицах О. Ованнисян, Маркварти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Нубарашен Еревана:

10։00-16։00 частные дома и жилые дома 1, 2, 3, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23 на 11-ой улице Нубарашена, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 6-ая улица Нубарашена, жилой дом 1/1 на 6-ой улице Нубарашена; жилые дома 1/2, 1/3, 1/4, 144, 150 на 9-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Нуабарашене;

в Армавирской области :

11:00-17:00 села Маргара, Аразап, Аргаванд, Тандзут, Пшатаван;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично села Аракс, Ранчпар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично села Авшар, Воскеап; частично улица Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

10։00-14։00 частично село Мхчян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։00-12։00 частично улица Барекамутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

10։30-12։30 частично село Гладзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)

10։00-16։00 поселок каскада “Арпа-Севан”, солнечные станции “Асат”, “Арег”, абонент (не являющийся жильцом) “Сараван ГЭС” в городе Вайк;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на улицах 34, 35, 36, 37, уицы П. Севака, Арабкир, Н. Аветисяна, Седрака Джалаляна, А. Арутюняна, Карена Демирчяна, Шираза, Хачанова, Ваана Теряна, жилые дома 1, 3, 5, 9, 9/1 на улице В. Саргсяна, 1-ый тупик В. Саргсяна в общине Зовуни;

11:00-17:00 5, 6, 7, 8 микрорайоны, мэрия Абовяна, ОАО “Ашвич”, компании “Ростелеком Айастан”, ‘Тим Телеком”, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян; села Атис, Зовашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14, 26, 24 села Ариндж; улицы Дзагаванк, Маштоц, Мнацаканян, Айк Гаспарян, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами), автостанция Юсисаин” прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области :

09:30-11:00 улицы 1, 3, 4, 9, 10, 12, 15, 16, 17 села Айрк;

10։10-12։00 села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);, ООО “Капавор”, газозаправочные станции “Ануш Кнар”, ‘Гога-Седа”; село Ваневан; воинская часть, станции компаний “Вива-Армения”, “Телеком Армения”;

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։10-16։50 село Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Ева-Шин”:

15։00-16։50 1-ый тупик 1-ой улицы, 2-ой переулок 2-ой улицы, 1-ый переулок 3-ей улицы и 4-ая улица села Гегамабак;

11։00-14։00 села Шоржа, Артаниш, Джил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть;

в Тавушской области:

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично улица Парз Лич в городе Дилижан; село Техут;

в Лорийской области :

10:30-12:30 частично улица Ширакаци и квартал ‘Таврос” в городе Ванадзор;

10:00-13:30 и 14։00-16։30 село Лернаовит;

11:00-13:00 частично село Ширакамут;

13:00-14:00 село Мец Парни;

14:00-15:00 село Сараландж;

в Сюникской области :

09:30-12:00 села Гегаванк, Гехи, Гетишен, Нор Астхаберд, Вочети, Верин Гегаванк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.