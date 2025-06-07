Суббота, 7 Июня 2025 15:10

АрмИнфо. В отношениях Еревана и Тбилиси возник кризис доверия. Об этом пишет политолог Сурен Суренянц.

Накануне Служба доходов минфина Грузии сообщила, что наложен запрет на импорт из Армении крупной партии сезонных цветов общим количеством 10 000 цветов. Согласно официальному сообщению, в ходе проверок на контрольно-пропускном пункте Садахло на грузино-армянской границе грузинские таможенники <обнаружили в растениях карантинный вредитель>. <В ходе погранично-карантинного контроля были зафиксированы факты несоблюдения фитосанитарных требований Грузии>, - заявила грузинская сторона, добавив, что <зараженная продукция> будет возвращена в Армению.

Политолог напомнил, что уже больше месяца армянские экспортеры коньяка и вина жалуются на <неуместную проверку и препятствия> в Грузии, из-за чего грузовики, направляющиеся в Россию и другие страны, неделями простаивают на грузинских таможенных постах.

<Предполагалось, что данный вопрос будет обсужден в ходе визита грузинского министра сельского хозяйства Давида Сонгулашвили в РА, однако 6 июня визит был отменен, а днем ранее МИД Грузии отказал сборной Армении по футболу в разрешении на чартерный рейс в Косово на зарегистрированном в Грузии самолете.

Армяно-грузинские отношения в настоящее время находятся в сложной фазе, где сочетаются элементы сотрудничества и напряженности. Очевидно, что в отношениях между Ереваном и Тбилиси возник кризис доверия>, - резюмировал Сурен Суренянц.

Напомним, что свыше месяца армянские экспортеры алкогольной продукции стоят на терминале Гези в Грузии. Без каких-либо обоснований, пояснений со стороны регулирующих органов Грузии вскрываются таможенные пломбы армянских грузоперевозчиков, берутся образцы производимой продукции для проведения лабораторной экспертизы без представления на это должной документации. А результаты этих исследований задерживаются на дни и недели тоже без каких-либо объяснений. Действия грузинской стороны можно было понять, если бы армянские грузы должны были быть поставлены на рынок Грузии, однако территория этой страны является лишь транзитной для армянских грузоперевозчиков, и согласно нормам Всемирной торговой организации, как отметили ранее экспортеры, транзитная страна не имеет права задерживать грузы для проведения лабораторной экспертизы.

4 июня, коснувшись проблемы, министр экономики Геворг Папоян заявил журналистам, что он лично планировал посетить Грузию для решения сложившейся ситуации, однако грузинская сторона взяла эту инициативу на себя, сообщив, что министр сельского хозяйства Грузии посетит нашу страну с пакетом решений. <И я надеюсь, что мы найдем выход из ситуации, поскольку происходящее довольно-таки опасно для наших предпринимателей, виноградарей, изготовителей коньяка. Я сам склонен в этот день в разных форматах организовывать встречи, и провести в кабинете столько времени, пока не будет найдено решение>, - сказал он.

При этом министр отказался отвечать на вопрос, имеет ли позиция грузинской стороны политический контекст. <Я не хочу отвечать на такой вопрос, потому что если наша цель - решение проблемы, не думаю, что будет уместно с моей стороны давать какие-либо оценки. Полагаю, что есть возможность для решения проблемы и мы намерены сделать все возможное для этого>, - сказал Папоян.

Вместе с тем министра попросили прокомментировать ситуацию с запретом ввоза цветов из Армении в Россию, о чем вчера тиражировалась информация в СМИ, однако он отметил, что ему подобные сведения пока не поступали.