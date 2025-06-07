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АрмИнфо. В ходе визита в Армению делегации во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, спикер СФ РФ и председатель Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян обсудили различные вопросы двусторонней повестки дня. Об этом ссобщает пресс-служба законодательного органа, подводя итоги визита Матвиенко в РА.
<Председатель НС РА Ален Симонян принял делегацию во главе с Председателем Совета Федерации ФС РФ Валентиной Матвиенко. Ален Симонян провел личную беседу с российским партнером, затем состоялась встреча в расширенном составе.
Обсуждены различные вопросы двусторонней повестки - политические, экономические, образовательные, культурные. Подчеркнута важность развития межпарламентского сотрудничества.
В рамках визита также состоялось 39-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и НС РА>, - говорится в сообщении.
К материалу прилагается краткий видеообзор визита главы Совета Федерации РФ.
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|Глава Минюста не видит вмешательства во внутренние дела ААЦ, но видит проблему с тем, что церковь занимается политикой
|Основными темами российско- армянского межрегионального форума стали перспективы сотрудничества городов - побратимов двух стран
|Спикер НС РА: Победа в ВОВ является одной из объединяющих ценностей в отношениях между Арменией и Россией
|Группа прозападников вновь провела пикет в Ереване: на этот раз, в преддверии визита в парламент главы СФ России
|Спикер СФ: "Россия придает очень важное значение межпарламентскому сотрудничеству с братской Арменией
|Школы Армении приглашаются к конкурсу на их оснащение современной техникой
|Двое несовершеннолетних граждан Армении, заблудившись, оказались на территории Азербайджана - СНБ
|Чем обусловлено желание узнать, придерживался ли Католикос целибата? ААЦ припомнили оппозиционную деятельность
|Фонд "Гегард": Азербайджан уничтожил 14 объектов армянского религиозного и культурного наследия в Арцахе
|Зангезурский медно-молибденовый комбинат стал партнером конкурса бизнес-задач CaseKey
|Инициатива Анны Акопян <Учиться - это модно> реализуется на деньги налогоплательщиков
|Суд приостановил действие решения о повышении платы за парковку в Ереване
|Политолог: глава армянского правительства в своих шагах применяет тактику "ни одного спокойного дня"
|Жена главы МИД Армении назначена директором фонда <Центр поддержки инвестиций>
|Глава СФ России возложила цветы к Вечном огню в Парке Победы в Ереване
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Дания является надежным партнером Армении: Пашинян
|Пашинян: общине Джермук возвращены 2 земельных участка
|Мгер Григорян принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ в Душанбе
|Мэр Еревана с замгубернатора Санкт-Петербурга обсудил текущие программы сотрудничества
|Жанна Андреасян приняла делегацию во главе с министром культуры Грузии Тинатин Рухадзе
|Президент Армении назначил послов Венгрии и Таиланде
|Полиция предупреждает: ИИ используется для имитации голоса и внешности с целью кражи денег
|В Дилижане откроется представительство Международной школы гостеприимства Apicius
|Делегация Совета Федерации во главе Валентиной Матвиенко прибыла в Армению
|Мирзоян: После COP 29 нам не удалось обсудить с Азербайджаном судьбу армянских военнопленных
|В Ереване ждут президента Ирана и главу МИД Грузии
|Мирзоян: Обсуждения между Арменией и Азербайджаном по обстрелам на границе не гарантируют их отсутствие в будущем
|Ален Симонян анонсировал "скорую интересную новость"
|Адвокат Рубена Варданяна выявил серьезные правовые нарушения в обвинительных материалах азербайджанской стороны
|Мирзоян: согласование текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном уже само по себе является большим достижением
|Пашинян и Эрдоган пообщались по телефону
|Генпрокуратура РА: в течение 2018-2024 гг.. государству возвращено около $536,2 млн.
|Пашинян нашел своеобразный способ популяризации кампании <Учиться - это модно> - он обещает ответить на все вопросы участников
|Глава МВД РА: в 2024 году из незаконного оборота изъято около 426 кг наркотиков
|Ален Симонян считает, что в записях премьер-министра РА отсутствуют оскорбления в адрес ААЦ
|Читать больше
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