Суббота, 7 Июня 2025 14:00

АрмИнфо. В ходе визита в Армению делегации во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, спикер СФ РФ и председатель Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян обсудили различные вопросы двусторонней повестки дня. Об этом ссобщает пресс-служба законодательного органа, подводя итоги визита Матвиенко в РА.

<Председатель НС РА Ален Симонян принял делегацию во главе с Председателем Совета Федерации ФС РФ Валентиной Матвиенко. Ален Симонян провел личную беседу с российским партнером, затем состоялась встреча в расширенном составе.

Обсуждены различные вопросы двусторонней повестки - политические, экономические, образовательные, культурные. Подчеркнута важность развития межпарламентского сотрудничества.

В рамках визита также состоялось 39-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и НС РА>, - говорится в сообщении.

К материалу прилагается краткий видеообзор визита главы Совета Федерации РФ.