Суббота, 7 Июня 2025 12:52

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Королевства Швеция Ульфу Кристерссону по случаю Национального праздника страны.

В послании, как сообщает пресс-служба армянского кабмина, говорится: <Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Швеции с Национальным праздником.

Армения придает важность продолжительному развитию основанных на общих ценностях дружественных отношений со Швецией.

Дружба между Арменией и Швецией основана на взаимном уважении и доверии между двумя народами. Зафиксированная в последнее время активность в двусторонних отношениях создает хорошую основу для использования имеющегося потенциала в различных областях и развития эффективного сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних платформ.

Мы высоко ценим поддержку со стороны Швеции продолжающимся в Республике Армения демократическим реформам, а также углублению отношений Армения-ЕС.

Желаю Вам и Вашему правительству успехов и новых достижений, а дружественному народу Швеции - мира и процветания>.