Суббота, 7 Июня 2025 12:51

АрмИнфо. Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян накануне принял делегацию во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Как сообщили в аппарате президента Армении, Ваагн Хачатурян приветствовал Валентину Матвиенко и членов делегации, подчеркнув важность постоянного развития и углубления армяно-российских отношений, основанных на исторических связях, взаимном уважении и дружбе.

Валентина Матвиенко выразила благодарность за теплый прием, подтвердив готовность России к продолжению конструктивного сотрудничества с Арменией во всех направлениях.

Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки, подчеркнув важность межпарламентского сотрудничества, экономического взаимодействия и развития культурных связей.

В этом контексте также было затронуто запланированное на осень в России мероприятие <Дни армянской культуры>, подчеркнута роль подобных инициатив в содействии взаимопониманию и культурному диалогу между народами.