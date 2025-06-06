Пятница, 6 Июня 2025 20:58

АрмИнфо. Председатель Антикоррупционного комитета Артур Наапетян не видит признаков коррупции в том, что инициатива супруги премьера <Учиться - это модно> реализуется на бюджетные деньги. Он также не видит коррупционных рисков в назначении жены главы МИД Армении директором фонда <Центр поддержки инвестиций>.

Напомним, что сегодня в парламенте глава аппарата премьера Араик Арутюнян заявил, что инициатива жены премьера Никола Пашиняна <Учиться - это модно> проводится на средства налогоплательщиков. <Это мероприятие премьер-министра, одна из его приоритетных программ, реализуется на средства аппарата премьер-министра>, - сказал Арутюнян.

Что касается назначения жены министра ИД, то Гоар Абаджян была накануне представлена сотрудникам фонда <Центр поддержки инвестиций> (Enterprise Armenia).