Пятница, 6 Июня 2025 20:57

АрмИнфо.В ближайшем будущем на участие в жилищной программе смогут подавать заявки арцахцы всех целевых групп, независимо от количества несовершеннолетних детей в семье и наличия лиц из других уязвимых групп. Об этом сообщает пресс-служба Совета по защите прав арцахцев, ссылаясь на итоги встречи экспертной рабочей группы Совета с представителями правительства Армении.

В сообщении поясняется, что итогом этой встречи стало частичное или полное принятие правительством Армении некоторых предложений экспертной группы. В правительстве заявили, что будет создана межведомственная комиссия, которая займется изучением индивидуальных случаев заявителей, подавших запрос на участие в жилищной программе, но не получивших статус бенефициара.

По части практики лишения государственной поддержки всей семьи в случае нарушения условий программы одним из членов семьи, правительство сообщило, что обсуждается механизм передачи обязательств по кредиту членам семьи задолжавшего заемщика. "В этом случае господдержка будет продолжена, а в противном случае право собственности на имущество перейдет к государству", - добавили в Совете.

Касаясь возможности объединения сертификата с другими, полученными в рамках прочих программ господдержки, в правительстве отметили, что в действующем порядке это положение отчасти предусмотрено, в частности по возврату подоходного налога и программы жилищного обеспечения семей с детьми. "Кроме того, обсуждается вопрос о признании бенефициарами программы детей, родившихся до 31 декабря 2026 года, при условии получения семьей сертификата до 31 декабря 2025 года", - сообщили в Совете.

В рамках обсуждения степени платежеспособности бенефициаров, банки, предоставляющие дополнительные кредиты, заверили правительство, что оценка учитывает исключительно сумму предоставляемой ссуды.

"На предложение Совета увеличить лимит остаточной суммы до минимум 50% от предусмотренной сертификатом общей суммы, в правительстве отметили, что это вполне приемлемо", - добавили в Совете.

В Совете по защите прав арцахцев также сообщили, что правительство Армении выразило готовность обсудить в рамках жилищной программы еще несколько пунктов. Тем не менее, самые важные предложения не были приняты правительством, и по ним еще предстоят обсуждения, которые могут привести к новым изменениям.

"Подчеркнем, что правительство не дало ощутимого положительного ответа на наши предложения относительно остальных социальных программ, а обсуждения по улучшению программ занятости все еще идут медленно, особенно из-за отсутствия достаточных данных", - пояснили в Совете по защите прав арцахцев.

В заключении в Совете подчеркнули, что если в ближайшие дни переговоры по ключевым вопросам не увенчаются успехом, то обсуждения с правительством Армении будут прекращены и Совет объявит о дальнейших шагах.

Напомним, что 29 марта на площади Свободы в Ереване стартовал митинг за права арцахцев на коллективное возвращение, достойную и безопасную жизнь на родине, за обеспечение социально-экономических прав в Армении, за усилия по возвращению пленных и защиту культурного наследия Арцаха. В связи с подготовкой к проведению митинга был сформирован специальный совет, в состав которого вошли представители общественных организаций Арцаха, парламентских сил и отдельные лица. В данный момент Совет отстаивает права арцахцев и ведет переговоры с правительством Армении по ряду вопросов.