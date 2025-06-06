Пятница, 6 Июня 2025 17:45

АрмИнфо. Иерей Арарат Погосян выступил с заявлением относительно публичных обвинений, выдвинутых властями против Армянской Апостольской церкви.

"В последние дни премьер-министр РА Никол Пашинян своими публичными заявлениями ставит под сомнение авторитет и честь ААЦ, духовной опоры нашего народа. В частности, его публичное требование к Католикосу всех армян сообщить, нарушил ли он обет безбрачия и есть ли у него ребенок, нельзя рассматривать как невинный вопрос. Это вопиющее обвинение без фактов, без правовой процедуры, без соблюдения минимальной духовной и моральной этики. Заявления Пашиняна открыто нарушают границу, которая должна быть сохранена между государством и Армянской Апостольской Святой Церковью, принцип "разделения", закрепленный в Конституции", - отметил иерей.

Он напомнил, что Армянская Апостольская Церковь имеет свой собственный устав, духовно-дисциплинарные органы и процедуры, выработанные веками, которые регламентируют внутреннюю духовную и административную жизнь, поведение и возможные нарушения отдельных представителей Церкви. Католикос не является должностным лицом, которого можно заставить оправдываться публичным "выговором". "Если есть сомнения, то их следует представлять в правовой сфере или в церковно-канонических инстанциях, а не посредством публичного давления. Этим шагом Пашинян не требует истины, а определяет форму истины, адаптированную к его политическим интересам. А истина не рождается на основе давления, оскорблений и подозрений. Она требует моральной ответственности, законности и уважения к институтам. Верующий народ также имеет право. Он имеет право видеть, что глава его государства уважает свою многовековую церковь. Он имеет право доверять тому, что политическая борьба с духовенством не преследует цели личной злобы или унижения суверенного института. Он имеет право жить в обществе, где границы Церкви и государства строго охраняются. Поэтому мы призываем прекратить публичные провокации, подрывающие авторитет Армянской Апостольской Церкви и, в частности, Католикоса, уважать духовное право верующего народа на неприкосновенность церкви и Патриарха. Церковь принадлежит народу, в установленном Богом порядке и никому не дано монополия на проведение "контрпропаганды" против нее. Сегодня, как никогда, нам нужна солидарность, а не разделение. Молчание - знак согласия? Не всегда. Вы молчите, когда нет смысла противостоять. Вы молчите, когда ваше воспитание не позволяет вам спорить. В конце концов, вы молчите, когда вам не нужно самоутверждаться. Молчание - признак благоразумия. Всегда", - отметил иерей Арарат Погосян.