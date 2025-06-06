Пятница, 6 Июня 2025 17:29

АрмИнфо. Родственники обвиняемых в организации кражи $590 тыс. из здания Следственного комитета Армении готовы возместить все еще не обнаруженные $11,2 тыс. Об этом сообщил глава Антикоррупционного комитета Артур Наапетян 6 оюня в беседе с журналистами в парламенте.

20 мая в Ереване из здания Следственного комитета Армении украли вещественное доказательство - $590 тысяч. Спустя неделю стало известно, что правоохранительным органам удалось обнаружить основную часть украденной суммы - $578,8 тыс. Кражу организовал временно исполняющий обязанности начальника одного из Главных управлений по расследованию преступлений и контрабанды Следственного комитета Гор Тадевосян, а исполнил - Эдгар Григорян, который проходит по делу о штурме здания правительства 9 ноября 2020-го года. И Тадевосян, и Григорян дали признательные показания, арестованы. Между тем, как сообщало Пастинфо, украденные деньги были единственной хранившейся в здании суммой, о которой знали все следователи управления. Причем оно хранилось в несгораемом сейфе на шестом этаже здания месяцами. Сумма не была перечислена на депозитный счет СК даже после первой попытки кражи еще в декабре 2024 года.

Как пояснил Наапетян, недостающую часть суммы готовы выплатить члены семьи Гора Тадевосяна.

На вопрос, почему столь большая сумма хранилась в сейфе в здании СК, а не была передана на хранение ЦБ, глава Комитета заявил, что сумма оказалась в СК в результате проведения следственных действий по другому производству, была признана следователем вещдоком. Затем с целью передать на хранение было направлено письмо Центробанку, однако последний отказался принять сумму. В итоге, сумма была возвращена в СК и хранилась в несгораемом сейфе. По словам Наапетяна, причины отказа ЦБ также станут предметом изучения следствия.

Отметим, что согласно обвинению, Григорян дважды побывал в здании СК - 16 и 20 мая. В день ограбления он был в силиконовой маске, медицинской маске и очках. <Когда он выходил из дома, его внешний вид уже был изменен, его не узнали даже соседи. Проходя перед камерами, Григорян закрыл лицо рукой>, - сообщил следователь. В здание он вошел в 16:30 и провел там всю ночь. Для этого он воспользовался копией пропуска одного из следователей СК, переданной ему Тадевосяном. Последний передал ему также ключи от комнаты и сейфа с деньгами. Примерно с 16:40 он был в коридоре 6-го этажа здания СК, где побыл до конца рабочего дня. В районе 05:20 он проник в комнату, открыл сейф и взял сумму. Григорян покинул здание спустя 16 часов - в районе 08:30, посетил разные регионы страны, а затем вернулся домой. Потом он разделил украденные деньги на несколько частей. Григорян был обнаружен спустя 3 дня.