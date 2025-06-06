Пятница, 6 Июня 2025 17:21

АрмИнфо. Визит российской парламентской делегации в Армению своевременный и актуальный. Об этом 6 июня в Ереване после встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

"Мы приехали очень представительной делегацией, состоящей из сенаторов, депутатов, глав регионов. Это подчеркивает нашу заинтересованность в анализе двусторонних отношений и их дальнейшем продвижении", - сказала спикер СФ.

Она, в частности указала на результаты встречи с Николом Пашиняном, которая продлилась дольше запланированного. По словам Валентины Матвиенко, встреча была очень содержательный, конструктивный и доброжелательной. "Есть понимание, что происходит в регионе Южного Кавказа, есть понимание необходимости актуализации двусторонней повестки с учетом новых реалий "на земле". Мы "прошлись" по всей повестке двусторонних отношений. В первую очередь это торгово­экономическое взаимодействие двух стран. Также обсуждали вопросы гуманитарного и культурно-образовательного сотрудничества"? - сообщила Валентина Матвиенко.

Она также отметила, что в ходе переговоров в широком составе премьер-министр РА еще раз подчеркнул, что для российского бизнеса в Армении созданы все условия, создан благоприятный экономический, деловой, инвестиционный климат.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что мероприятия в рамках визита проходят четко, организованно и правильно сориентировано в смысловом плане. "Это и заседание Межпарламентской комиссии, и десятый юбилейный форум регионов. Армения и Россия заинтересованы в развитии и расширении межрегионального взаимодействия. Уже более 70 субъектов Федерации в той или иной степени взаимодействуют с Арменией, 20 субъектов подписали соответствующие правовые документы. Это взаимовыгодное сотрудничество, очень предметное, точечное и в экономической, инвестиционной и в гуманитарной сферах", - сказала спикер СФ. Валентина Матвиенко акцентировала также внимание на то, что визит российской делегации совпал с отмечаемым 6 июня международным Днем русского языка, учрежденным ООН в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. "В Армении Пушкина чтят, несколько памятников поставлены здесь нашему великому поэту. В парламенте мы обсуждали необходимость наращивания взаимодействия в сфере образования, у нас есть специальная рабочая группа по российским учебникам. Все это властью поддерживается", - рассказала Матвиенко

"В целом в Армении уважительно относятся к русскому языку. Премьер-министр поддерживает строительство русской школы в Ереване при посольстве Российской Федерации, идет обсуждение предложенных участков, думаю, что этот проект также будет продвигаться. Также Армения планирует открыть центр для одаренных детей по типу "Сириуса". Здесь тоже хорошее поле для сотрудничества, в том числе по парламентской линии>. В то же время Валентина Матвиенко обратила внимание, что уже шесть государств стали членами Международной организации по русскому языку, но Армения пока не ратифицировала соответствующий договор. "Премьер- министр обещал дать поручение, рассмотреть этот вопрос, придать ему импульс", - сообщила она.

"Армения продемонстрировала свою заинтересованность в расширении и развитии многопланового двустороннего сотрудничества. Теперь важно достигнутые договоренности реализовывать, чем мы будем заниматься", - заключила председатель Совета Федерации.