Пятница, 6 Июня 2025 16:09

АрмИнфо. <О чем говорит молчание Гарегина II?>, задается вопросом премьер Никол Пашинян, вторую неделю подряд обращаясь к теме целибата Католикоса Всех армян. Между тем, сегодня члены правительства, один за другим, поспешили припомнить Армянской Апостольской церкви (ААЦ) ее оппозиционную деятельность.

<Мы, его паства, ждем его публичных разъяснений по поводу нарушения им обета безбрачия и рождения ребенка.

Молчать - значит соглашаться и исключать себя из Верховного Патриархата. Говорить правду - тоже значит исключать себя из Верховного Патриархата. Лгать - тоже значит исключать себя из Верховного Патриархата>, - написал он в соцсети.

Напомним, Пашинян 29 мая на заседании кабмина заявил, что все армянские церкви чуланизированы и требуют внедрения соответствующих стандартов, поскольку <реальным собственником этих объектов, памятников является государство>. В Первопрестольном ему ответили, указав на отсутствие у него <модного> ныне образования (Пашинян с супругой проводят кампанию под названием <Учиться - это модно> - ред.), а также на <внутренний кризис правильной общественной коммуникации и глубокого понимания вопросов>.

На следующий день ранним утром премьер на своей официальной странице в Фейсбуке опубликовал матерное оскорбление в адрес высших иерархов ААЦ, в духе: <Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди, что тебе до меня>. Потом задался вопросом, сколько епископов ААЦ верны обету безбрачия, указав на то, что многие озабочены тем, что он сам официально не женат. Супруга премьера Анна Акопян, в свою очередь, назвала священнослужителей <главными педофилами страны>. В конце дня Пашинян заявил, что власти Республики Армения должны иметь <решающий голос> в вопросе избрания Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, а кандидаты на пост католикоса должны пройти проверку биографических данных.

И уже который день Пашинян и его команда требуют разъяснить, нарушил ли Гарегин II обет безбрачия и есть ли у него ребенок, <поскольку с момента возникновения рассматриваемого факта он не мог быть безбрачным священником>.

Как считают многие эксперты, Пашинян подхватил кампанию Азербайджана против Армянской Церкви, начатой духовным лидером Азербайджана Аллахшукюром Пашазаде. Так, последний ранее заявил, что армянские святыни, включая 1700-летний собор Святого Эчмиадзина, якобы находятся на "исторических азербайджанских землях", а Армянская Апостольская Церковь представляет угрозу странам региона.