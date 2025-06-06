Пятница, 6 Июня 2025 16:06

АрмИнфо. Озвучивание существующих в Армянской Апостольской церкви (ААЦ) проблем не означает вмешательство в ее дела и нарушение обособленного статуса Церкви от государства. Такое мнение высказал министр юстиции Армении Србуи Галян 6 июня в беседе с журналистами в парламенте.

Ранее <Инициатива 5 адвокатов> выступила с заявлением <О свержении конституционного строя> в Армении. <Кульминацией двухдневной атаки на Армянскую Апостольскую Святую Церковь и предстоятелей Церкви, сдобренной исключительным цинизмом, стала запись Н.П (премьер-министр Армении Никол Пашинян - ред.) о намерении фактически захватить Церковь. Заявляем, что эта запись сама по себе является подготовкой к свержению Конституционного строя, поскольку обособленный статус Церкви от государства является одной из основ конституционного строя Республики Армения. Таким образом указанное лицо совершило тяжкое уголовно наказуемое преступление>, - говорится в организации в соцсети. Авторы заявления, тем не менее, считают бессмысленным представлять заявление о преступлении по данному вопросу, поскольку неоднократно убеждались в политическом прислужничестве компетентных структур.

По мнению главы Минюста, каждый в свободен в выборе метода озвучивания проблемы. <Возможно, для некоторых эти слова прозвучали резко. Возможно другие, или к примеру - я, не стала бы использовать эти слова, озвучивая проблемы. Но каждый свободен в своем выборе, если это не нарушает правовые границы, а здесь, я думаю, нет проблем>, - отметила она.

На вопрос, не является ли вмешательством в церковные дела заявление премьера Никола Пашиняна о том, что власти Республики Армения должны иметь <решающий голос> в вопросе избрания Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, а кандидаты на пост католикоса должны пройти проверку биографических данных, Србуи Галян напомнила, что (согласно Конституции - ред.) отношения Республики Армения и Армянской Апостольской Святой Церкви могут регулироваться законом.

Сама Србуи Галян убеждена, что на сегодня имеется проблема - имеем церковь, которая уже давно занимается политикой. И, если священнослужители обязаны следовать определенным нормам, то христианское сообщество может принять решение - солидарно ли оно со сложившейся ситуацией, или нет, заметила министр.

Что касается заявления спикера НС Алена Симоняна о том, что, возможно, в рамках предстоящих конституционных реформ будут пересмотрены взаимоотношения церкви и государства, то, по словам Галян, на данном этапе нет подобных обсуждений. Но в будущем возможно подобная идея может быть обсуждена и вокруг нее сформирован или нет консенсус, добавила глава минюста.

Напомним, Пашинян 29 мая на заседании кабмина заявил, что все армянские церкви чуланизированы и требуют внедрения соответствующих стандартов, поскольку <реальным собственником этих объектов, памятников является государство>. В Первопрестольном ему ответили, указав на отсутствие у него <модного> ныне образования (Пашинян с супругой проводят кампанию под названием <Учиться - это модно> - ред.), а также на <внутренний кризис правильной общественной коммуникации и глубокого понимания вопросов>.

На следующий день ранним утром премьер на своей официальной странице в Фейсбуке опубликовал матерное оскорбление в адрес высших иерархов ААЦ, в духе: <Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди, что тебе до меня>. Потом задался вопросом, сколько епископов ААЦ верны обету безбрачия, указав на то, что многие озабочены тем, что он сам официально не женат. Супруга премьера Анна Акопян, в свою очередь, назвала священнослужителей <главными педофилами страны>. В конце дня Пашинян заявил, что власти Республики Армения должны иметь <решающий голос> в вопросе избрания Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, а кандидаты на пост католикоса должны пройти проверку биографических данных.

И уже который день Пашинян, впрочем как и все представители ГД, требует разъяснить, нарушил ли Гарегин II обет безбрачия и есть ли у него ребенок, <поскольку с момента возникновения рассматриваемого факта он не мог быть безбрачным священником>. <Этот вопрос должен быть прояснен в срочном порядке>, - считает глава правительства.