Пятница, 6 Июня 2025 15:26

АрмИнфо. Основными темами X российско-армянского межрегионального форума, стартовавшего 6 июня в Ереване, стали перспективы сотрудничества городов - побратимов Армении и России.

В своем обращении к участникам форума руководитель Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов выразил надежду на продуктивный обмен мнениями о лучших практиках сотрудничества городов - побратимов и поиск новых направлений для взаимодействия. По его словам, побратимские связи - это не просто символ дружбы, а живая основа для реальных проектов и человеческих контактов. В свою очередь, сопредседатель Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула важную роль муниципалитетов в развитии международных связей. По ее словам, главы муниципальных образований России приехали в Ереване с запросом на обмен опытом, предлагая лучшие решения.

Между тем, руководитель управления по внешним мэрии города Еревана Давид Геворкян предложил активизировать молодежные обмены, поскольку взаимодействие между школьниками, студентами и творческими коллективами - это прочный фундамент долгосрочного партнерства.

Напомним, что форум в Ереване проходит в рамках визита в Армению председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. В сегодняшнем мероприятии принимают участие мэры и представители городов-побратимов двух стран, депутаты, общественные деятели, представители духовенства и молодежных организаций. Основное внимание уделено вопросам практического взаимодействия в сфере городской инфраструктуры, туризма, образования, культуры и молодёжных инициатив.