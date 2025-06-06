Пятница, 6 Июня 2025 14:51

АрмИнфо. Формат межпарламентского сотрудничества Федерального Собрания РФ и Национального Собрания РА востребован. Об этом на церемонии открытия 39-го заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов двух стран заявила председатель Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, парламенты России и Армении вносят свой вклад в укрепление сотрудничества и дружбы. Комиссия много делает для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. "Россия придает очень важное значение межпарламентскому сотрудничеству с братской Арменией", - сказала спикер СФ.

Она добавила, что нынешний форум проходит в особый период, в год, когда отмечается 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. "Конечно же, эта наша общая Победа, Победа всех народов бывшего Советского Союза, это страница нашей общей истории. На фронтах ВОВ сражались около 600 тысяч армян, более сотни сынов армянского народа удостоились звания Героя Советского Союза, республика дала 5 маршалов Советского Союза, около 30 человек стали полными кавалерами Ордена Славы", - сказала спикер СФ РФ, добавив, что имя Ивана Христофоровича Баграмяна навеки вписано с историю ВОВ, как и имена многих других выдающихся Героев Советского Союза.

"Знаковым событием стало открытие в юбилейный год в Ереване музея имени этого выдающегося военноначальника. В годы войны армянским народом и армянской церковью создавались образцы военной техники, включая компоненты для авиации и танков, помогали детям фронтовиков. Нужно хранить и передавать память поколениям как наше драгоценное наследие. Важность этой миссии осознают народы и лидеры наших стран. Как и наши отцы и деды, стоящие нерушимой стенной, так и мы должны стоять на страже исторической правды", - сказала она.

Спикер СФ выразила признательность премьер-министру РА Николу Пашиняну за участие в Параде Победы в Москве. "Мощная историческая база является той базой, на которой строятся и развиваются двусторонние связи между странами. Отрадно, что Москва и Ереван продолжают поддерживать межпарламентский диалог, в том числе в многостороннем формате", - отметила Валентина Матвиенко.