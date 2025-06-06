Пятница, 6 Июня 2025 14:31

АрмИнфо. Фонд развития "Visual Armenia" в рамках образовательной программы "Ашхарацуйц" с 2023 года реализует программу "Умные экраны для школ" с целью оснащения средних школ современной техникой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Как отмечает источник, в результате программы 140 средних школ в регионах Республики Армения и в городе Ереван стали обладателями новейшего интерактивного жидкокристаллического дисплея. В этом году программа продолжится, и для ее реализации объявлен конкурс среди школ республики. В результате конкурса еще 50 школ получат возможность стать обладателями новейшего интерактивного жидкокристаллического дисплея. Программа стала возможной уже третий год подряд благодаря финансированию Фонда "Манукян Симон", а с этого года также и Фонда семьи "Г. Овнанян".

Подать заявку на участие в конкурсе могут все некоммерческие общеобразовательные школы образовательного сообщества "Ашхарацуц", имеющие не менее трех месяцев опыта использования его образовательной платформы и ранее не заработавшие смарт-экран в рамках программы.

Конкурс будет проходить в два этапа. Крайний срок подачи заявок - 30 июня. Полный пакет заявок необходимо отправить на адрес [email protected], указав в разделе "Тема" название проекта: "Смарт-экраны для школ Ашхарацуйц 2025". 2-й этап - собственно реализация проекта и обучение - начнется 20 августа и завершится 1 ноября сдачей проектных работ. Школы, прошедшие второй этап программы, будут вовлечены как минимум в 6 тематических тренингах (навыки проектной работы, навыки 21 века, навыки ИКТ, навыки презентации и т. д.), целью которых является руководство и поддержка школ-участниц на пути к созданию лучшей проектной работы. Проектные работы будут оцениваться конкурсной комиссией.

Школы, представившие 50 лучших работ, получат смарт-экран нового поколения.